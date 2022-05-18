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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ağırladı Rektör Aldemir: "Sizlerle gurur duyuyorum"

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ağırladı Rektör Aldemir: "Sizlerle gurur duyuyorum"

ÜNİLİG Süper Ligi’nde mücadele eden ve Türkiye şampiyonu olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Futbol Takımı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret ederken, Rektör Aldemir de şampiyon sporcuları tek tek tebrik ederek yemekte ağırladı. Şampiyonluk pastasını futbolcular ve teknik heyetle kesen Rektör Aldemir, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.
ADÜ Futbol Takımı, grup maçlarında sırasıyla Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni eleyerek çeyrek finale, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni eleyerek yarı finale çıktı. Yarı finalde üç özel üniversite ve ADÜ takımları yer aldı. ADÜ Futbol Takımı, Özel Beykent Üniversitesi’ni 60, yenmesinin ardından finalde Özel İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 21 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon takım Aydın'a geri döner dönmez mutluluğunu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile paylaştı. Rektör Aldemir'i ziyaret eden sporcular, başta Aldemir olmak üzere kendilerine şampiyonluk yolunda destek veren herkese teşekkür etti.

"Sizlerle gurur duyuyorum"
Şampiyon sporcuları Senato Salonu'nda ağırlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne ve Aydınlılara bu şampiyonluğu tattırdınız. Eminim ki bu başarı sizinle birlikte hep gelecek. Bu sonuçla birlikte görüyoruz ki demek ki Aydın'da Süper Lig'de oynayacak bir takım oluşturabiliriz. Siz şu anda Süper Lig'de Aydın'ı temsil edebilecek bir kapasiteye sahipsiniz. O donanımda hocalarınız da var. Çok ama çok mutlu olduk. Adnan Menderes Üniversitesi tarihinde böyle bir şey yaşamadı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu kolay bir başarı değil. İnanılmaz bir başarı öyküsü yazdınız. Bu başarı sizi üniversitemizin tarihi noktalarına kaydedecek buna eminim. Bu gururu ve bu onuru Aydın'a yaşattığınız için hepinizin alnınızdan öpüyorum" dedi.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"
Bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden ADÜ Futbol Takımı Kaptanı Mustafa Ekici, "11 vakıf, 5 tane de devlet üniversitesi vardı. Bu şampiyonluğun bizim için en büyük önemi vakıf üniversitelerine karşı kazanmak oldu. Arkadaşlarımın hepsi de çok karakterli oyuncular. Hepimiz bir aile gibi olduk. Maç maç giderek kazandık. En sonunda da finalde de son şampiyon İstanbul Aydın Üniversitesi'ni yendik. Son şampiyonu yenerek bu başarıyı elde etmek bizim için kupanın önemini bir kez daha arttırdı. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu konuda takımıza ve hocalarımıza çok güveniyorum. Arkadaşlarıma, hocalarıma, bize oralara gitme imkanı sunan rektörümüze ve dekanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üniversite olarak ileri düzeyde hizmet veriyoruz"
"Spor bilimleri alanında üniversitemiz, hem sportif faaliyetler olsun hem de akademik anlamda olsun ileri düzeyde hizmet veriyor" diyen ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü şunları dile getirdi:
"Şampiyonlar okulu olarak bilinen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi son olarak futbol takımızın Türkiye şampiyonu olarak bunu ilan etmesi ile birlikte tekrar taçlandırdı. Bununla beraber Birinci Lig'de birinci olan bayan ve erkek voleybol takımız var. Türkiye şampiyonasında serbestte Türkiye ikincisi, grekoromende de Türkiye üçüncüsü olan güreş takımımız, yine salon atletizminde Türkiye şampiyonu olan takımımız var. Yine bu hafta İzmir'de düzenlenecek olan Süper Lig Basketbol takımımız, yine pist atletizm takımız Türkiye şampiyonu olma yolunda iddialı bir şekilde yarışmalara hazırlanıyor. Biz hem Türkiye için hem de Aydın için enerjisi olan bir üniversiteyiz. Bu anlamda öğrencilerimizi de her konuda destekliyoruz."
Konuşmaların ardından ADÜ Rektörü Rrof. Dr. Aldemir tarafından sporculara ve teknik heyete teşekkür belgesi takdim edilirken, şampiyonluk pastası kesildi. Ziyaret, Rektör Aldemir'in şampiyon takıma yemek ikramı ile son buldu.

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