Aydın’da “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Aydın’da “'Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.



Aydın Valiliği koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında düzenlenen çalıştayda, ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan ‘Bağımlılıkla Mücadelede Ben Olsaydım Sonuç Raporu' görüşüldü. İl genel durum ve değerlendirmelerine yönelik bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılık ile mücadelede sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özellikle bağımlılık ile mücadelede önemli rol oynayan kurum ve uygulamaların, vatandaşlar tarafından tanınırlığının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara da dikkat çekildi.



Çalıştay öncesinde kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Halk Sağlığı sorunu olan bağımlılıkta etkin bir mücadele için ortak strateji, çalışma pratiği benimsenerek tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve adli yöntemlerin birbirini destekleyici, tamamlayıcı biçimde daha etkin kullanılması gerekmektedir ve bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz çalıştayın, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Er ile kurum müdürleri katıldı.

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