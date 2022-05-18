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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, kaldırıma çıkarak akaryakıt istasyonun duvarına çarpan ticari araç sürücüsü kazanın şiddeti ile kullandığı araç içerisinde bayıldı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Namık Kemal Bulvarı ile Yeşilırmak Caddesi kesişiminde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 09 DZ 439 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 09 EE 358 plakalı su dağıtım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç, kaldırıma çıkarak bulvar üzerinde bulunan benzin istasyonunun duvarına çarptı. Kazanın şiddeti ile ticari araç sürücüsü K.C. araç içerisinde bayıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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