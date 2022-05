Vali Aksoy'un '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin sembol günü olan 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın103. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, milletimizin talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda Milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Yok edilmek istenen Yüce Milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı’nın, Aziz Milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığın sağlanması ile birlikte milli egemenliğe dayanan evrensel değerleri benimsemiş, modern bir devletin kurulması olmuştur. 19 Mayıs’ta başlayan süreç, Cumhuriyet’in ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, büyük değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır" dedi.



"Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları tam olarak bir uygarlık öyküsüdür" diyen Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu’nun her bölgesine yayılması, ulaşımın otoyollar ve hızlı tren seviyesine ulaşması, siyasette, eğitimde, sanatta ve hayatın her alanında kadınerkek eşitliğinin sağlanması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bunun ne kadar doğru olduğunu gençlerimiz, 15 Temmuz günü bizzat ve kimseden çekinmeden milletin kaderine sahip çıkarak göstermiştir" ifadelerini kullandı.



Mesajının sonunda gençlere seslenen Vali Aksoy mesajını şu sözlerle noktaladı;

"Sevgili gençler, Sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimizin bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

