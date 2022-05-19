Tatlı su çeşmelerine olan ilgi her geçen gün artıyor

Damacana su fiyatlarında yaşanan artışların ardından Aydınlı vatandaşlar tatlı su çeşmelerine yönelirken, kentin farklı noktalarında bulunan çeşmelerde gün boyu yoğunluk yaşanıyor.



Son aylarda peşi sıra gelen artışlar ile damacana suyun fiyatı ülke genelinde 30 lirayı buldu. Yükselen damacana su fiyatları dolayısıyla Aydınlı vatandaşlar çareyi tatlı su çeşmelerinde buldu. Kentin farklı noktalarında bulunan tatlı su çeşmelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle hafta sonları çeşme başlarında yoğunluk bir kat daha artarken, vatandaşlar araçları ile gelerek evlerine içme suyu taşıyor.



Su bayilerinin yanı sıra marketlerde de içme suyunun fiyatının yüksek olduğunu ifade eden Aydınlı vatandaşlardan Fırat Başeğmez, "Ülke genelinde çoğu şeyde olduğu gibi damacana sulara da zam geldi. Su bayilerinin yanı sıra marketlerdeki sularda da ciddi bir artış söz konusu. Markette daha önce 1012 liraya aldığımız 19 litre su şimdi 25 TL'ye yükselmiş. Bu nedenle biz de tatlı su çeşmelerine yöneldik. Her ay aracımız ile gerek Dalama Mahallesi gerekse de Yenipazar ilçesine aracımız ile gelerek bidonlarımıza içme suyumuzu doldurup gidiyoruz. Hem gezmiş oluyoruz hem de içme suyumuzu karşılıyoruz" diye konuşarak böyle bir hizmeti kendilerine sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.



Su bayileri de gerek hammadde gerekse mazota gelen zamlar dolayısıyla su fiyatlarında artışa gidildiğini belirterek kendilerini savundu.

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