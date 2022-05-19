Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı

İHA

Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üreme dönemindeki zehirli bir tür olan 'şeritli engerek' yılanlarının dansı kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde yılanların bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldukları görülüyor.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde aracı ile bahçesine giden bir vatandaş toprak yol üzerinde bir çift yılan gördü. Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Zehirli olduğu öğrenilen halk arasında Osmanlı Engereği de denilen 'şeritli engerek' yılanlarının doğal ortamlarındaki dansı, araçta bulunan köpeğin havlaması ile sona erdi. Üreme döneminde olan yılanlar bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.

“Yaygın olan bir türdür”
Görüntülerdeki yılan türünün çok yaygın bir türe ait olduğunu ifade eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, “Halk arasındaki ismiyle küt engerek veya şeritli engerek veyahut Osmanlı Engereği olarak isimlendirdiğimiz bu tür, çok yaygın olan bir türdür. Trakya, Marmara, Ege Bölgesi’nin tamamında Akdeniz Bölgesi’nin batı kıyılarında hatta İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kayseri son sınırı oluşturmaktadır. Yaygın olan zehirli yılan türlerimizden bir tanesidir. Ortalama boyu 7080 santim kadar olabilir. Genellikle birçok hayvan gibi bunlar da baharın gelmesi ile birlikte daha çok Nisan Mayıs ayından sonra havaların ısınmasına bağlı olarak, bulundukları yerlerden çıkarlar ve üreme davranışlarında bulunurlar. Görüntülerdeki yılanlar çiftleşmekte olan şeritli engerek türüne ait dişi ve erkek bireydir. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları bu hayvanların üreme dönemleridir” dedi.

“Kendilerine dokunulmadıkça ısırmazlar”
"Böyle bir görüntü ile karşılaştığımızda hayvanın yanına yaklaşmamak, onları uzaktan izlemek herhangi bir rahatsızlık vermemek bence en uygun olan yoldur" diyen Olgun, "Bunlar kendilerine dokunulmadığı sürece herhangi bir ısırma eyleminde bulunmazlar. Eğer çok rahatsızlık verildiği takdirde bu türler kendini savunmak amacıyla bir tepki gösterebilirler. Bunları gördüğümüz takdirde herhangi bir eylemde bulunmayalım. Bizler o hayvanlar sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Besin zinciri yılanları da içine alan bir zincir. Aradan bunların yok olması sonucunda bize kadar yansıyacak tehlikeli durumlar olabilir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı
YEREL HABERLER Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı
Dünya yıldızları Kuşadası Sevgi Plajı’nda maçlarına başladı
YEREL HABERLER Dünya yıldızları Kuşadası Sevgi Plajı’nda maçlarına ...
Tatlı su çeşmelerine olan ilgi her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Tatlı su çeşmelerine olan ilgi her geçen gün artıyor
Söke'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası: 2 yaralı
Vali Aksoy'un '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy'un '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi ...
Aydın’da kara dumanlar mahalleyi kapladı
YEREL HABERLER Aydın’da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da ...
Söke Tariş Başkanı Özer’den açıklama “Söke Tariş, siyasetten uzak, söke çiftçisine hizmet veren bir kuruluştur”
YEREL HABERLER Söke Tariş Başkanı Özer’den açıklama “Söke Tariş, ...
Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
YEREL HABERLER Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine ...
Didim Belediyesi’nin ektiği buğdaylar hasada gün sayıyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nin ektiği buğdaylar hasada gün ...
Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Başkan Kaplan “19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan “19 Mayıs tarihin önemli noktalarından ...
Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı
YEREL HABERLER Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile ...
Aydın’da “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ağırladı Rektör Aldemir: "Sizlerle gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ...
Söke’de traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Söke’de traktör kazası: 1 ölü
Aydın’da 19 Mayıs kutlamaları erken başladı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 Mayıs kutlamaları erken başladı
Başkan Çerçioğlu: “Yolumuza yorulmadan devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: “Yolumuza yorulmadan devam ...
Yörük Obaları Derneği Başkanı Genişoğlu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Yörük Obaları Derneği Başkanı Genişoğlu, Başkan ...
3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER 3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı
Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı
YEREL HABERLER Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not ...
Aydın Adliyesi’nde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydın Adliyesi’nde son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.