TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün 6’sı Türkiye’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün 6’sı Türkiye’de

İHA

TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün 6’sı Türkiye’de

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6’sının Türkiye’de bulunduğunu ifade etti.
TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle açıklama yaptı. Şahin, 20082009 yıllarında ABD'de başlayıp dünyaya yayılan toplu arı ölümlerinin ardından bu konuda farkındalığı artırmak ve arıların önemine dikkati çekmek amacıyla 2 Haziran 2009'da imza kampanyası düzenlendiğini ve 2010 yılından bu yana 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olarak kutlandığını ifade etti.
TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Slovenya ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü ilan edilmesine yönelik karar tasarısının, 20 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildiğini, ilk olarak 2010'da Ankara'da ‘Altın Yağmur’ sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 12'ncisinin düzenlendiğini belirtti.
Şahin, bu yılki kutlamaların ‘Arıları Koru Gençliği Yaşat’ sloganıyla Tokat'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülkemizde 3 bin endemik bitki, 12 bin doğal bitki türü ve 500 adedi nektar ve polen kaynağı olan bitki bulunmaktadır. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6 tanesi ülkemizde bulunmaktadır. 8,7 milyon koloniyle 2021'de 96 bin ton bal üretilmiş olup, 2022 bal üretim hedefimiz 110 bin tondur. Doğal bal üretmek ve bala sahip çıkmak, arıcının sorumluluk anlayışının bir gereğidir. Doğal balın kesintiye uğramadan pazarlanması, arıcıların temel beklentileri arasında yer alıyor. Bu konuda sözleşmeli arıcılık projesine destek verilmeli” dedi.
Başkan Şahin, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye'de son 45 yılda tarım ilacı kullanımının yaklaşık yüzde 30 düzeyinde arttığını, özellikle neonikotinoid grubu pestisitler ve bilinçsiz pestisit kullanımı sebebiyle hemen hemen her bölgede arı ölümleri olduğunu ileri sürdü.
Şahin, arıcılık sektörünün gelişimine dönük önerilerini ise şöyle sıraladı; “Kovan başı üretimimizi 25 kilogramın üstüne çıkarmak için bal üretim alanlarımız planlı bir şekilde artırılmalı, mevcut alanlarımız verimli hale dönüştürülmelidir. 100 bin hektar Basralı çam orman alanlarını 200 bin hektara artırmak üzere plantasyon çalışmaları yapılmalıdır. Geven balı üretim alanlarımız genişletilmeli, geven bitkisi koruma altına alınmalıdır. Kestane bal arısı için biyolojik mücadele artırılmalı, ayçiçeği ve pamuk arazilerinde yapılacak arı konaklama zamanlarında pestisit kullanılmamalıdır. Islah edilen yerli arı ırk ve ekotiplerinin korunması ve ıslah merkezlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılık sektörü özelinde öncelikli politikası olarak yer almalıdır. Flora ve genetik zenginliğimizin avantajını kullanılarak küresel iklim değişikliğine karşı ülkesel arıcılık politikası oluşturulmalıdır. Bitkisel tozlaşmada (polinasyon) arının oluşturduğu katma değer çerçevesinde farklı destekleme modelleri ile arıcılık sektör olarak desteklenmelidir. Sözleşmeli arıcılık modelinin birlikler vasıtasıyla tüm sektörde yaygınlaşması, kamuda destek görmesi sağlanmalıdır. Arıcılık yönetmeliği ve ana sözleşmeler sektörün gelişmesine yönelik dizayn edilmeli ve güncellenmelidir. TAB tarafından gerçekleştirilen girdi temin çalışmaları Bakanlığımızca desteklenmeli, birlikler mali yönden güçlendirilmeli ve üretimden pazarlamaya söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. Küresel iklim değişikliği ve artan maliyetlerle boğuşan arıcılarımızın, gezgincilik ve üretim faaliyetinden kopmamaları için koloni başına aldığı 20 lira desteğin yanı sıra ilave destek verilmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Güney Ege’de fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de fırtına bekleniyor
Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli ...
Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı
YEREL HABERLER Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı
Dünya yıldızları Kuşadası Sevgi Plajı’nda maçlarına başladı
YEREL HABERLER Dünya yıldızları Kuşadası Sevgi Plajı’nda maçlarına ...
Tatlı su çeşmelerine olan ilgi her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Tatlı su çeşmelerine olan ilgi her geçen gün artıyor
Söke'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası: 2 yaralı
Vali Aksoy'un '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy'un '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi ...
Aydın’da kara dumanlar mahalleyi kapladı
YEREL HABERLER Aydın’da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bayıldı Aydın'da ...
Söke Tariş Başkanı Özer’den açıklama “Söke Tariş, siyasetten uzak, söke çiftçisine hizmet veren bir kuruluştur”
YEREL HABERLER Söke Tariş Başkanı Özer’den açıklama “Söke Tariş, ...
Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
YEREL HABERLER Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine ...
Didim Belediyesi’nin ektiği buğdaylar hasada gün sayıyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nin ektiği buğdaylar hasada gün ...
Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Başkan Kaplan “19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan “19 Mayıs tarihin önemli noktalarından ...
Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı
YEREL HABERLER Uğur Soğutma, "İndirimlere devam" kararı aldı
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile ...
Aydın’da “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.