Başkan Atabay'dan, Didim Vegfest daveti

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Didim VegFest, kapılarını açmak için gün sayarken, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, herkesi festivale davet etti.



Didim Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ve 3 gün sürecek festivalde katılımcılar veganlık felsefesini öğrenerek çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci 'Vegan Dostu' kenti Didim, Didim Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Didim VegFest'te 4'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yarın başlayacak festival, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek festivale 100'den fazla firma ile onlarca sürpriz katılımcı katılacak. Didim VegFest süresince Didim'e binlerce yerli ve yabancı turist gelecek.



Didim VegFest, 20 Mayıs Cuma günü saat 11.00'da eşsiz bir törenle açılış yapacak. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın gerçekleştireceği açılışta Ege yöresine özgü halk oyunları, bando takımı ve animatörler izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Açılış töreninin hemen ardından başlayacak çocuk atölyesi gün boyu sürecek. Çocuklar, atölyede gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerde eğlenirken öğrenecek. Festivale katılan yüzlerce firmada ilk günden itibaren festival boyunca misafirlere vegan lezzetleri tattıracak.



Didim VegFest'in ikinci günü rekor denemesine de şahitlik edecek. Guinness'in şahitlik edeceği rekor denemesinde 50 metrelik vegan dürüm yapımı gerçekleştirilecek. Denemenin başarılı olması halinde Didim VegFest, dünya tarihine geçecek. Rekor denemesinin sonrasında ise ünlü Şarkıcı Ceylan Ertem, saat 21.00'da sahne alacak. Ertem, eşsiz şarkılarını Didim VegFest'e katılan katılımcılar için seslendirecek.



Didimliler ile yerli ve yabancı turistleri Didim VegFest'e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim VegFest'in 4'üncü kez kapılarını açmasına sayılı saatler kaldı. Geleneksel hale getirdiğimiz, hem Didimimize hem de vatandaşlarımıza gerek ekonomik gerek sosyokültürel yönden fayda sağladığımız festivalimiz bu sene de Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleşecek. Didim Belediyesi'nin tüm birimleri ile uzun uğraşlar sonucunda bir kez daha hayata geçirdiğimiz festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.

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