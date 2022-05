Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara’ya çıkarma yaptılar

Köşk ve İzmirli muhtarlar Aydın ve İzmir’i bir birini bağlayan KöşkÖdemiş yolunun bir an önce yapılması için Ankara’ya çıkarma yaptılar. Ankara’da AK Parti Milletvekilleri ile birlikte Binali Yıldırım ve Karayolları Genel Müdürünü ziyaret eden muhtarlar, yolun yapımı konusunda aldıkları müjdeli haberle döndüklerini belirttiler.

AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ile birlikte Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş, Güzelköy Muhtarı Mülayim Avcı, Koçak Muhtarı Mehmet Öztürk, Cumaderesi Muhtarı Serkan Baş ve güzergah üzerinde bulunan İzmir Ödemiş İlçesi’ne bağlı köylerin muhtarları ile KöşkÖdemiş yolu için Ankara’ya gittiler. AK Parti Aydın Milletvekilleri ile Meclis’te bir araya gelen muhtarlar daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile görüştüler. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen heyet KöşkÖdemiş karayolunun önemini anlatıp bir an önce yolun yenilenmesini istediler. Konuyla ilgili uzun süren istişareler sonucunda kısa vadeli çözüm için yoldaki sorunlu bölgelerin hemen ele alınmasına karar verildiği belirtildi.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş, KöşkÖdemiş yolunda zaman zaman yoldaki sorunların da etkisi ile ölümlü kazaların yaşandığını dikkat çekerek bu kazaların yenilerinin yaşanmaması için bir an önce yolda çalışma yapılması gerektiğini anlattıklarını söyledi. Ankara’da güzel gelişmelerin yaşandığını ifade eden Muhtar Kuruş, “KöşkÖdemiş yolu bizim gibi birçok mahallenin il merkezlerine bağlayan tek yol. Aynı zaman da İzmir ile Aydın’ı bir birine bağlayan önemli bir güzergah. Geçmiş yıllarda bu yol güzergahında sayısız kaza yaşandı. Birçok kişi hayatını kaybetti. Başka kazaların yaşanmaması için bu güzergahın kısa sürede ele alınıp yolun genişletilmesi gerekiyor. Yaptığımız ziyaretlerde güzel gelişmeler oldu. Kısa vadeli çözüm için yolun dar ve sorunlu olan bölgeleri genişletilecek. Uzun vadeli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü yol ile ilgili farklı projeler üretecek” diyerek ziyarette kendilerine öncülük eden milletvekillerine teşekkür etti.

