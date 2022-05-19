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Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 

DHA

Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 


KUŞADASI, (DHA)Kuşadası'nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı. 4 gün sürecek VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a 33 ülkeden 200 sporcu katılıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde eleme maçları oynanıyor.
VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Türkiye, Fas, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Çekya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Umman, Polonya, Slovenya, İsviçre, İsveç, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aralarında olimpik seviyede oyuncuların da olduğu 200 sporcu şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak için ter döküyor. 80 ülkeden canlı yayınlanan maçlar büyük çekişmeye sahne oluyor. 
BELEDİYE BAŞKANI GÜNEL: EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği eleme maçlarını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ana sahadaki protokol tribününden birlikte izledi. Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 103'üncü yılını kutluyorum. Kuşadası'nda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte böylesine büyük ve önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.
ASLANDAŞ: ÜST DÜZEY BİR ORGANİZASYON
TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise, "Avrupa'da sadece bizim yaptığımız üst düzey bir organizasyon. 5 kıta, 33 ülkeden takımlar geldi. 33 ülkeden 32'şer takım erkek ve kızlarda mücadele edecek. Turnuva boyunca 200 sporcuyu ağırlayacağız. Sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma yolunda puanlarını artırmak için bu turnuvalarda mücadele ediyor" diye konuştu.
Dünyada ilk kez 1987'de Brezilya'da, Türkiye'de ise 1990'lı yıllarda Antalya'da düzenlenen VW Beach Pro Tour'da günün ilk maçlarında kadınlar ve erkeklerde eleme serisi oynanıyor. Kadınlarda ülkemizi temsil eden Selin Toy-Suzan Dilara Gedikoğlu ikilisi, Şili'den Maria Zapata-Chris Villablanca'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Yusuf Özdemir-Mustafa Susam ikilisi ABD'den Troy Field-Chase Budinger'e 2-0, Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru da Meksika'dan Juan Virgen-Miguel Delgado'ya aynı skorla yenilerek elendi. Turnuva yarın oynanacak ana tablo maçları ile devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Türkiye'yi temsil eden oyuncuların maçlarından genel ve detay görüntüler
Seyirci detayı
Yabancı takımların maçlarından görüntüler
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel röp.
TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş röp. DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-05-19 17:20:10

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