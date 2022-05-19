Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde incir ve kayısı paketleme fabrikasının inşaat halindeki soğuk hava deposu duvarı işçilerin üzerine devrildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kadın işçi, ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Serdaroğlu Mahallesi'nde Metin Keskin'e ait incir ve kayısı paketleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaba inşaat tamamlanmış soğuk hava deposunun duvarı henüz belirlenemeyen nedenle kadın işçilerin üzerine devrildi. 30 işçiden 8'i çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN

2022-05-19 18:00:18



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