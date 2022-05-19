Kuşadası’nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı. 4 gün sürecek olan ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’a 33 ülkeden 200 sporcu katılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde eleme maçları oynanıyor. Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge’da Türkiye, Fas, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Çekya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Umman, Polonya, Slovenya, İsviçre, İsveç, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri’nden aralarında olimpik seviyede oyuncuların da olduğu 200 sporcu şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak için ter döküyor. 80 ülkeden canlı yayınlanan maçlar büyük çekişmeye sahne oluyor.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği eleme maçlarını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş sahadaki protokol tribününden birlikte izledi. Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 103. yılını kutluyorum. Kuşadası’nda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte böylesine büyük ve önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.



"Turnuva boyunca 200 sporcuyu ağırlayacağız"

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise, "Avrupa'da sadece bizim yaptığımız üst düzey bir organizasyon. 5 kıta, 33 ülkeden takımlar geldi. 33 ülkeden 32'şer takım erkek ve kızlarda mücadele edecek. Turnuva boyunca 200 sporcuyu ağırlayacağız. Sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma yolunda puanlarını artırmak için bu turnuvalarda mücadele ediyor” diye konuştu.



Selin ToySuzan Dilara Gedikoğlu ikilisi turnuvaya veda etti

Dünyada ilk kez 1987’de Brezilya’da, Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda Antalya’da düzenlenen ‘Beach VW Pro Tour’dagünün ilk maçlarında kadınlar ve erkeklerde eleme serisi oynanıyor. Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Selin ToySuzan Dilara Gedikoğlu ikilisi, Şili’den Maria ZapataChris Villablanca’ya 20 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Yusuf ÖzdemirMustafa Susam ikilisi ABD’den TroyFieldChase Budinger’e 20, Necmi Ayberk GüllükBatuhan Kuru da Meksika’dan JuanVirgenMiguel Delgado’ya aynı skorla yenilerek elendi. Turnuva yarın oynanacak ‘Ana Tablo’ maçları ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.