Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Söke ilçesinde Zehra Çiçek´i (37), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Çiçek (53) tarafından tabancayla vuruldu. Zehra Çiçek, sırtına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eş ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Çiçek tabanca ile Zehra Çiçek´e ateş etti. Kurşunlardan 4´ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti.
Silah sesinini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Çiçek´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiçek´in cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini sırtından vuran Mehmet Çiçek ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte gözaltın alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2022-05-19 22:50:42
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