Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması

İHA

Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması

Kuşadası’nda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde zirveye çıktı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Kortejinin ardından 500 kişilik Zeybek gösterisi ve Büyük Türkiye Orkestrası konseri büyük ilgi gördü.
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen Gençlik Korteji yürüyüşü saat 19.00’da Kısmet Otel Kavşağından başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7’den 70’e binlerce Kuşadalı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Remzi Çengel, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı.
Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na ulaşan Kuşadalılar, burada sergilenen 500 kişilik Zeybek gösterisinin ardından gerçekleşen Büyük Türkiye Orkestrası konseri ile 19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı
YEREL HABERLER Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı
Didim’de baraka yangını
YEREL HABERLER Didim’de baraka yangını
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, gençlerle buluştu Başkan Atay'dan gençlere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Başkan Atay, gençlerle buluştu Başkan Atay'dan ...
Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 
YEREL HABERLER Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 
Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara’ya çıkarma yaptılar
YEREL HABERLER Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara’ya ...
Başkan Atabay'dan, Didim Vegfest daveti
YEREL HABERLER Başkan Atabay'dan, Didim Vegfest daveti
Aydın’da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
Menderes’in özel kalem müdürü Aydın’a geldi
YEREL HABERLER Menderes’in özel kalem müdürü Aydın’a geldi
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkusu
TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün 6’sı Türkiye’de
YEREL HABERLER TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün ...
Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Güney Ege’de fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de fırtına bekleniyor
Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.