Didim Belediyesi 19 Mayıs’ı Grup “Gripin” ile kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi 19 Mayıs’ı Grup “Gripin” ile kutladı

İHA

Didim Belediyesi 19 Mayıs’ı Grup “Gripin” ile kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Gripin” grubunun konseriyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Didim’de Fener alayı ve “Gripin” grubun konseriyle kutlandı. Didim Belediyesi önünde başlayan Fener alayına yüzlerce Didimli katılırken, vatandaşlara Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile STK temsilcileri eşlik etti. Hava muhalefeti nedeniyle fenerlerin kullanılmadığı yürüyüş, Didim Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, burada Didim Belediyesi
Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izleyerek marşlar söyledi.

Ardından çocuklarla sahneye çıkan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı öncesinde ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatarak “Bu ortam içerisinde Ulu Önder Atatürk, Samsun’a çıktı. Yüreği yurt sevgisiyle yaşayan Atatürk ve bir avuç inanmış arkadaş bu ülkenin kurtuluşu için ilk adım attı. İşte bugün laik Türkiye’nin temelinin atıldığı ilk gün; hepimize kutlu olsun. İmkansızı nasıl yaptılar bunu biliyoruz. Bunları unutmayacağız. Gençliğe hitabe de bunları anlatmış ve siz gençlere bu ülkeyi emanet etmiştir.” dedi.

Başkan Atabay’ın konuşmasının ardından ünlü Türkçe rock grubu Gripin sahne aldı. Gençler başta olmak üzere 7'den 70'e birçok Didimlinin katıldığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eşsiz eserlerin Didim Cumhuriyet Meydanı'nda yankılandığı gecede izleyiciler, klasikleşen şarkılara eşlik etti. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, grup üyelerine çiçek takdim ederek tüm Didimlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı
Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması
YEREL HABERLER Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması
Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı
YEREL HABERLER Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı
Didim’de baraka yangını
YEREL HABERLER Didim’de baraka yangını
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, gençlerle buluştu Başkan Atay'dan gençlere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Başkan Atay, gençlerle buluştu Başkan Atay'dan ...
Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 
YEREL HABERLER Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı 
Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara’ya çıkarma yaptılar
YEREL HABERLER Köy muhtarları Köşk-Ödemiş yolu için Ankara’ya ...
Başkan Atabay'dan, Didim Vegfest daveti
YEREL HABERLER Başkan Atabay'dan, Didim Vegfest daveti
Aydın’da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
Menderes’in özel kalem müdürü Aydın’a geldi
YEREL HABERLER Menderes’in özel kalem müdürü Aydın’a geldi
Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 19 Mayıs Coşkusu
TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün 6’sı Türkiye’de
YEREL HABERLER TAB Genel Başkanı Şahin; 27 bal arısı alt türünün ...
Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Aydın'da gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı
Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 19 Mayıs törenle kutlandı
Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.