Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Karpuzlu’ya geliyor

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak.



Karpuzlu’da bulunan ve 3 bin 400 yıllık tarihi ile önemli antik kentlerden olan Alinda Antik Kenti’nin tanıtımı için gerçekleştirilen Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivali’ne sayılı günler kaldı. Bu yıl 8.’si düzenlenecek olan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olması beklenen festivalde sahne alacak isim de belli oldu. Pandemi sebebiyle ara verilen ve 26 Haziran 2022 günü başlayacak olan festivalde ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.