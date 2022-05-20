Söke’de acil servis birimi güçlendirildi

Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Acil Servis biriminde yeni bir yeşil alan bölümü hizmete açıldı.



Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, sağlık altyapısı da iyileştirilmeye devam ediyor. Aydın’ın Söke ilçesinde hizmet veren Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin Acil Servis biriminde yapılan fiziki iyileştirme sayesinde acil durumdaki vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.



Aydın’ın son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydedilirken, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yeni Yeşil Alan bölümü açıldı. Hizmete giren yeni birim sonrasında sarı ve kırmızı alanlarda bulunan acil hastalara da daha etkin bir şekilde müdahale edilebilecek.



Konu ile ilgili Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Acil Servis Yeşil Alan, Acil Servis’e başvuruda bulunan hayati tehlikesi bulunmayan, genel durumu iyi, vital parametreleri normal, acil müdahale gerektirmeyecek durumdaki tedavi önceliği bakımından en son grubu oluşturan hasta grubuna hizmet veren birimdir. Kurumumuzda yapılan fiziki düzenlemeler sonucunda kurumumuz Acil Servisi’nde ayrı bir hasta bekleme salonu sahip Yeşil Alan muayene birimi oluşturularak hizmete açılmıştır. Bu sayede Acil Servis yoğunluğu azaltılarak Sarı Alan ve Kırmızı Alan bölümlerinde özellikli müdahale gereksinimi olan hastalara daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesi amacına ulaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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