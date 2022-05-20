Aydın’da geleceğin bilim insanları teknoloji şenliğinde buluştu

Aydın’da 80 farklı okuldan 100 standın yer aldığı Aydın Teknoloji Şenliği’nde, öğrenciler çevrelerindeki sorunlara yönelik hazırladıkların projeleri görücüye çıkardı.



Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aydın Teknoloji Şenliği “Akıllı Şehirler” temasıyla başladı. Geleceğin bilim insanları olmaya aday öğrenciler, yüzen şehirlerden, depreme dayanıklı bina sistemlerine kadar hazırladıkları birçok projeyi tanıtırken, şenliğe 80 farklı okuldan 120 öğretmen ve 300 öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplamda 100 standın yer aldığı şenliğin açılış töreninde konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerin hazırladığı proje ile kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar üretildiğini ifade etti.



Aydın Teknoloji Şenliği’nin önemine de dikkat çeken Müdür Okumuş, “Aydın Dijital Dönüşüm projemiz çerçevesinde öğrencilerimize yönelik seminerler, öğretmen eğitimleri, okullarda oluşturulan çalışma grupları, kodlama etkinlikleri, robotik çalışmaları, teknoloji şenliği ve bilişim teknolojileri alanlarındaki yarışmalar gibi birçok etkinlikler düzenlemekteyiz. Aydın Teknoloji Şenliği ile amacımız öğrencilerimizin bilişimle üretim becerilerini geliştirmek ve çok büyük bir ihtiyaç haline gelmiş Akıllı Şehirler alanında sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik fikir ve projelerin geliştirilmesine teşvik etmektir. 120 öğretmen ile 300 öğrencimizin görev aldığı ve 80 farklı okuldan toplam 100 standın yer aldığı Aydın Teknoloji Şenliği’nde öğrencilerimiz Akıllı Şehirler temasıyla çevrelerinde var olan bir soruna çözüm üreten projelerini sergileyecektir. Bu vesile ile başta projelerimizin hayata geçirilmesinde her türlü desteği veren Valimiz Hüseyin Aksoy olmak üzere şenliğimize katılım sağlayan ve emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.



Şenliğin açılış törenine katılan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Blok Planlı Programlamayla Zeka Oyunu Geliştirme yarışmasında dereceye giren takımlarına ödüllerini takdim etti. Açılış töreninin ardından beraberindeki heyet ile birlikte stantları gezen Vali Yardımcısı Gödekmerdan, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

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