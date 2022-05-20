Sokakta eşini öldüren şahıs tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren M. Çiçek (55) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek (55) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zehra Çiçek arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M. Çiçek yanında bulunan silahla sokak ortasında Zehra Çiçek'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybetti.



Olay yerinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 55 yaşındaki M. Çiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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