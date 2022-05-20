Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak

İHA

Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci Vegan kenti olan Didim’de düzenlenen Vegan Festivalinin 4'üncüsü başladı.

2017 yılında ilki gerçekleştirilen Didim Vegan Festivalinin 4'üncüsü başladı. 2 yıllık pandemi sebebiyle yapılamayan Vegan Festivali binlerce yıllık Apollon Tapınağı etrafında düzenleniyor. Ulusal ve yerel olarak bir çok firmanın katıldığı festivalin açılışına Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A Deniz Atabay, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, IYI Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP İl Başkan yardımcısı Dilaver Demir, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Oda başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında ilk olarak halk oyunları ekipleri sahne aldı ve ülkemizin değişik yörelerine ait oyunlar sahnelendi. Ardından açılış gerçekleştirildi. Müzik ve dansçılar eşliğinde ilçe protokolü vatandaşlar festival alanını gezerek, yerinde bilgiler aldı.

Festival alanındaki stantlarda vegan olarak hazırlanan içli köfte, lahmacun, gözleme, bakliyat türü yemekler, sarmalar, otlardan yapılan yöresel yemeklerin yanı sıra vegan olarak hazırlanan peynir ve köfte gibi vegan firmalarının yaptığı ürünler satışa sunuldu.

Festivalle ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 2 yıllık pandeminin ardından Festivalin 4. sü düzenlediklerini ifade ederek “2017’de başlayıp 3 yıl boyunca yaptığımız festival 2 yıl ara verdik. Pandemiden sonraki ilk festival, pandeminin bitmeye yakın olması da mutluluk kaynağı; festival çok önemli bir yaşam felsefesini anlatmaya çalışıyor. İnsanlar festivali anlayınca nitelikli kalabalık artmaya başladı. 3 yılda 200 binin üzerinden insan ağırladık. Yurt dışında da bunu anlatmaya çalışacaktık ama pandemi de yapamadık. Bıraktığımız yerden bunu devam ettireceğiz” dedi.

Festivali ziyaret edenler vatandaşlardan bazıları festivale ilk kez geldiğini ve memnun olduklarını ifade ederek, organizasyondaki ürünleri de tatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi çocukların ellerinde büyüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi ...
Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
Türkiye’nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk ...
Sokakta eşini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta eşini öldüren şahıs tutuklandı
Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası
YEREL HABERLER Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası
Nazilli’de siyah elma ve mor aronya fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Nazilli’de siyah elma ve mor aronya fidanları ...
Aydın’da geleceğin bilim insanları teknoloji şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Aydın’da geleceğin bilim insanları teknoloji ...
Adnan Menderes Üniversitesi'nin acı günü
YEREL HABERLER Adnan Menderes Üniversitesi'nin acı günü
Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi
YEREL HABERLER Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları ...
Kuşadası Belediyesi'nce açılan Fosil ve Mineral Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nce açılan Fosil ve Mineral ...
Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti
Söke’de acil servis birimi güçlendirildi
YEREL HABERLER Söke’de acil servis birimi güçlendirildi
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Karpuzlu’ya geliyor
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Karpuzlu’ya geliyor
Nazilli’deki gençlik konserlerini binlerce kişi izledi
YEREL HABERLER Nazilli’deki gençlik konserlerini binlerce kişi ...
Kuyucak'ta 'Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi' kuruldu
YEREL HABERLER Kuyucak'ta 'Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi' ...
Kuyucak’ta Yusuf Güney rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kuyucak’ta Yusuf Güney rüzgarı esti
Aydın’da açık bırakılan çukur kazaya davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Aydın’da açık bırakılan çukur kazaya davetiye ...
"Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi" toplantısı ...
Didim Belediyesi 19 Mayıs’ı Grup “Gripin” ile kutladı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi 19 Mayıs’ı Grup “Gripin” ile kutladı
Didim’de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı
Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması
YEREL HABERLER Kuşadası’na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması
Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.