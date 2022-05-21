Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, Candida Patojeni için umut oldular ADÜ Teknokent, bölgede değerlendirilmeyen beyaz dut çekirdekleri ile eşeyli çoğalan Candida albicansı önlemeye çalışacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX ARGE (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri ekibi bu defa çekirdek yapısı ile incire benzeyen Aydın ve çevresinde oldukça fazla yetişmesine rağmen değerlendirilmeyen beyaz dutu inceledi.

HBX2371T13[TRX323] koduyla çalışan ekip beyaz dut üzerindeki çalışması ile değerli bilimsel verilere ulaştığını hatta halk arasında maya enfeksiyonu olarak bilinen bilimsel adı Candida albicans olarak biline enfeksiyon rahatsızlığına karşı kullanılacağını açıkladı.

Dut meyvesinin vücudumuz için önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum içerdiğini belirten Karya Farma HBX ArGe (BAP) Koordinatörü Hakan Başlık “Dut meyvesinde ayrıca önemli miktarda diyet lifi, filokütin, zeaksantin, resveratrol, antosiyanin, lutein ve çeşitli polifenolik bileşikler dahil olmak zengin organik bileşikler bulunur. Aydın’da çok yoğun bir şekilde görmekte olduğumuz dut ağaçları ipek böceği yetiştiriciliği sona ereli yaklaşık 60 yıldan bu yana maalesef hiç bir proje çerçevesinde değerlendirilememektedir. Bu çok üzücü bir durum. ArGe ekibimiz bu konuya özel hassasiyet gösterip yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar neticesinde Candida Albicans funguslarında çok ciddi sonuçlar aldık. Bu heyecanla çalışma alanımızı genişletmeye karar verdik" diyerek eskiden 195060’lı yıllara kadar ipek böceği yetiştiriciliği için kullanılan Aydın’daki dutların bundan sonraki süreçte şifa için değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dut meyvesinin ayrıca sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo vermeye yardımcı olma, dolaşımın artması, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi pek çok yararı olduğunu belirten Başlık, “Dut ayrıca bazı kanserleri önlemeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye, gözleri koruyarak ve vücudun genel metabolizmasını iyileştirmeye de yardımcı olur. Candida albicans, eşeyli çoğalan, diploit, maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. Candida cinsine ait 200 tür olmasına karşın Candida enfeksiyonlarının yüzde 75'inin sorumlusu C. albicans'tır.Bu enfeksiyona karşı dut ile yaptığımız ürünle mücadele etmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.