Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde barın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı, aralarında tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için uyardığı 2 arkadaştan H.B.S.'nin silahlı saldırısında yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'ndaki bar önünde meydana geldi. Barda alkol alan arkadaşlar H.B.S. ile U.Y. arasında tartışma çıktı. Diğer müşterilerin rahatsız olması üzerine özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı, 2 arkadaşı sakin olmaları için uyardı ancak ikili dikkate almadı. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin tekrar uyardığı 2 arkadaş, Avcı'yı kapının önüne çağırdı. Dışarıda konuştukları sırada H.B.S., belindeki tabancasını çıkarıp, peş peşe 7 el ateşledi. Mermilerden biri dirseğine diğeri koluna isabet eden Avcı, yaralandı. Barın bitişiğindeki bankanın camına da mermi isabet etti. Avcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçmaya çalışan H.B.S. ve U.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-05-21 10:58:24



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