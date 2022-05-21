Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına kaldı

İHA

Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına kaldı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin MermerSafa Urlu ikilisinden oluşan milliler, ilk 18 takım arasına kaldı.

Kuşadası’nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana Tabloda yer alan Hasan Hüseyin Mermer Safa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımı, ilk maçında Norveç’e 20 mağlup olmasına rağmen Avusturalya’yı 2119 ve 2118’lik setlerle 20 yenerek adını son 18 takım arasına yazdırdı.

Maçın ardından sonucu değerlendiren Safa Urlu, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk maçı kaybettik, gruptan çıkabilmemiz için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü bir turnuva başlangıcı olsa da devamını iyi getirmek bizim elimizde. Bu maçı da net bir skorla aldık. Rakibimizi bekliyoruz" dedi.

Hasan Hüseyin Mermer ise, "Yarın tekrar sahada olacağız. Sabah kötü bir oyun oynamıştık. Ama bu akşam gerçek oyunumuzu gösterdik. Tüm Aydın halkını yarın bizi desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda ...
Sultanhisar’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Sultanhisar’da iş yeri yangını
Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına karşı uyardı
YEREL HABERLER Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına ...
Milliler, plaj voleybolunda ilk 18'e kaldı
YEREL HABERLER Milliler, plaj voleybolunda ilk 18'e kaldı
Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, Candida Patojeni için umut oldular ADÜ Teknokent, bölgede değerlendirilmeyen beyaz dut çekirdekleri ile eşeyli çoğalan Candida albicansı önlemeye çalışacak
YEREL HABERLER Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, ...
Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla vuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla ...
Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı
YEREL HABERLER Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı
Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
YEREL HABERLER Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
Palyatif bakım merkezinde yatak sayısı 18’e yükseldi
YEREL HABERLER Palyatif bakım merkezinde yatak sayısı 18’e yükseldi
Diyanet’ten ‘Dijital dünya’ uyarısı “Dijital dünya aile yapımızı olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER Diyanet’ten ‘Dijital dünya’ uyarısı “Dijital dünya ...
Ünlü sanatçı Yusuf Güney’den Kuyucak incirine övgü
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yusuf Güney’den Kuyucak incirine övgü
Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren ...
Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi çocukların ellerinde büyüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi ...
Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
Türkiye’nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk ...
Sokakta eşini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta eşini öldüren şahıs tutuklandı
Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası
YEREL HABERLER Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası
Nazilli’de siyah elma ve mor aronya fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Nazilli’de siyah elma ve mor aronya fidanları ...
Aydın’da geleceğin bilim insanları teknoloji şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Aydın’da geleceğin bilim insanları teknoloji ...
Adnan Menderes Üniversitesi'nin acı günü
YEREL HABERLER Adnan Menderes Üniversitesi'nin acı günü
Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları yerleştirildi
YEREL HABERLER Yenipazar'da yaban hayatı için su yalakları ...
Kuşadası Belediyesi'nce açılan Fosil ve Mineral Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nce açılan Fosil ve Mineral ...
Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.