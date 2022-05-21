Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına kaldı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin MermerSafa Urlu ikilisinden oluşan milliler, ilk 18 takım arasına kaldı.



Kuşadası’nda dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana Tabloda yer alan Hasan Hüseyin Mermer Safa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımı, ilk maçında Norveç’e 20 mağlup olmasına rağmen Avusturalya’yı 2119 ve 2118’lik setlerle 20 yenerek adını son 18 takım arasına yazdırdı.



Maçın ardından sonucu değerlendiren Safa Urlu, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk maçı kaybettik, gruptan çıkabilmemiz için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü bir turnuva başlangıcı olsa da devamını iyi getirmek bizim elimizde. Bu maçı da net bir skorla aldık. Rakibimizi bekliyoruz" dedi.



Hasan Hüseyin Mermer ise, "Yarın tekrar sahada olacağız. Sabah kötü bir oyun oynamıştık. Ama bu akşam gerçek oyunumuzu gösterdik. Tüm Aydın halkını yarın bizi desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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