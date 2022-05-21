Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler'de başladı

İHA

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler'de başladı

Efeler Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 'Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyona'sı başladı.

2122 Mayıs tarihlerinde küçükler ve gençler kategorisinde, lider ve hız branşlarında, Balkan ülkelerinden sporcuların birbirleriyle mücadele edeceği Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası Efeler’de düzenlenen yürüyüşle başladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Spor Tırmanış Türk Milli Takımı, şampiyona için Efeler’e gelen yabancı sporcular, antrenörler ile Adnan Menderes Bulvarı’ndan, yarışlara ev sahipliği yapan olimpik tırmanma duvarının bulunduğu Pınarbaşı Mesire Alanı’na yürüdü. Türk bayrakları, müzikler ve marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Atay, yürüyüş sırasında karşılaştığı esnaflarla da selamlaşıp, hayırlı işler diledi, kendilerini Balkan Şampiyonası’na davet etti.

Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası’nın açılışı, yürüyüşün ardından Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan, olimpik standartlara uygun Türkiye’deki ilk ve tek açık hava tırmanma duvarı önünde coşkulu bir törenle gerçekleşti. Törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, federasyon yetkilileri, Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Efeler’deki Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve meslek odalarının temsilcileri ve Efelerli sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Göreve geldiğim günden bu yana dünyada ve Türkiye’de en çok bilinen, en çok ilgi duyulan futbolun dışında da spor yapmak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza da bir alan açmak istedik. Ege Bölgesi’nde, bu büyüklükte olimpik başka hiçbir tırmanma duvarı yok. Bu duvarı sporcularımıza kazandırmanın büyük bir mutluluğunu gururunu yaşıyorum. Bunu sizler için yaptık sevgili gençler, sizlerin buralarda spor yapma olanağına kavuşabilmesi için yaptık. Burada, Türkiye şampiyonası oldu ve Balkan Şampiyonası’nın da burada yapılacağıyla ilgili bana söz vermişlerdi, bugün onu da gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yalnız bu spor dalında değil, başka spor dallarında da Efeler ilçesini bir marka şehir yapma konusunda, il müdürümüzün de söylediği gibi Efeler’i bir spor kenti yapma konusunda kararlıyız. Bütün belediye meclis üyelerimizle birlikte bunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza tekrar hoş geldiniz diyor ve yarışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise şöyle konuştu;
“Spor tırmanış, olimpik branşlarımızdan bir tanesi, özellikle son dönemlerde Tokyo Olimpiyatları’yla birlikte gelişme gösteren bir branş. Ülkemizin dört bir yanından sporcularımız, Balkan ülkelerinden, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dan gelen sporcularımızla birlikte toplam 81 sporcuyla bugün Efeler’de açılan duvarımızda Balkan Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bu duvarda yapılan şampiyona ülkemizde spor tırmanışta bir adım daha ileriye götüreceği açıktır. Bu duvarın yapılmasında emeği olan başta Efeler Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum, saygı ve selamlarımla tekrar hoş geldiniz diyorum.”

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, Efeler’i sporla anılan bir spor şehri yapmak için çalışacaklarını ifade ederek, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak adlandırılan Aydın'ın, ileride bir de en iyi spor kenti, spor şehri yapmak için çalışmaları başlatan sayın Efeler Belediye Başkanımız ile bizim bakanlığımız, sayın bakanımız sayesinde inşallah Aydın'ın sporla anılan spor şehri yapmak için de çalışacağız. Bu turnuvanın burada olması, bu duvarın burada yapılması bizim için çok önemli. Efeler Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Balkan Şampiyonası inşallah Aydın'da hayırlı olur ve tüm sporcularımız sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlarlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
YEREL HABERLER Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda ...
Kırılan leylek yuvasını ADM ekipleri düzeltti
YEREL HABERLER Kırılan leylek yuvasını ADM ekipleri düzeltti
Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2)
YEREL HABERLER Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda ...
AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz"
YEREL HABERLER AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız ...
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Milliler Beach Pro Tour'da elendi
YEREL HABERLER Milliler Beach Pro Tour'da elendi
Sultanhisar’da çilek festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sultanhisar’da çilek festivali gerçekleştirildi
Aydın’ın ‘Robin Hood’u ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Aydın’ın ‘Robin Hood’u ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ...
Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına kaldı
YEREL HABERLER Milliler, plaj voleybolunda ilk 18 takım arasına ...
Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda ...
Sultanhisar’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Sultanhisar’da iş yeri yangını
Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına karşı uyardı
YEREL HABERLER Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına ...
Milliler, plaj voleybolunda ilk 18'e kaldı
YEREL HABERLER Milliler, plaj voleybolunda ilk 18'e kaldı
Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, Candida Patojeni için umut oldular ADÜ Teknokent, bölgede değerlendirilmeyen beyaz dut çekirdekleri ile eşeyli çoğalan Candida albicansı önlemeye çalışacak
YEREL HABERLER Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, ...
Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla vuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla ...
Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı
YEREL HABERLER Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı
Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
YEREL HABERLER Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
Palyatif bakım merkezinde yatak sayısı 18’e yükseldi
YEREL HABERLER Palyatif bakım merkezinde yatak sayısı 18’e yükseldi
Diyanet’ten ‘Dijital dünya’ uyarısı “Dijital dünya aile yapımızı olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER Diyanet’ten ‘Dijital dünya’ uyarısı “Dijital dünya ...
Ünlü sanatçı Yusuf Güney’den Kuyucak incirine övgü
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yusuf Güney’den Kuyucak incirine övgü
Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sırtından vurarak öldüren ...
Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü Didim Vegfest 3 gün sürecek etkinlikle misafirlerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Didim Vegfest pandemiden sonra yeniden başladı 4'üncü ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi çocukların ellerinde büyüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi ...
Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.