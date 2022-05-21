Pazar dönüşü minibüs tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinden pazar alışverişinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Karpuzlu-Milas Karayolu 29'uncu kilometresindeki Hatipkışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karpuzlu'ya pazar alışverişine gelen yolcuları Muğla´nın Milas ilçesine götürmek için yola çıkan Ali Göçer yönetimindeki 48 S 5367 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüsteki yolculardan Ali Rıza Göçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücü Ali Göçer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren,Ali Rıza Göçer'in cansız bedeni jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Karpuzlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-21 18:48:37



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