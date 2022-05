Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı Çarpışan otomobillerin hava yastıkları sürücüleri hayata bağladı

Do Kwon'a soruşturma

Kaza, saat 21.00 sıralarında Denizli Bulvarı ile Marmara Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 81 DJ 976 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 09 ET 871 plakalı otomobil kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerin hava yastıkları açılırken, otomobil sürücüleri de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol her iki aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

