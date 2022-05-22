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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak Aydın, yeni haftaya sıcaklıklar ile başlayacak

İHA

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak Aydın, yeni haftaya sıcaklıklar ile başlayacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’ın, yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlaması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarını, il genelinde 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlayacak olan Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 26 Mayıs Perşembe günü 41 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 23 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 33 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak. 24 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 35 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak. 25 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 19, en yüksek 38 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak. 26 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 41 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak. 27 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 19, en yüksek 37 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu hava hakim olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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