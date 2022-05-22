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Tales Kurs Merkezi ile öğrenciler değişen sisteme ayak uyduracak Öğrencilerin motivasyonu arttırılarak kurslara hazırlanacak

İHA

Tales Kurs Merkezi ile öğrenciler değişen sisteme ayak uyduracak Öğrencilerin motivasyonu arttırılarak kurslara hazırlanacak

Aydın’da özel eğitimin öncüsü olan ve projeleri ile birçok başarıya imza atan Başak Eğitim Kurumları, şimdi de Tales Kurs Merkezi ile Aydınlı öğrencileri sınavlara hazırlayacak. Bir zamanlar sınavlarda en başarılı il olan Aydın’ı yeniden zirveye taşımak için Tales Kurs Merkezi’ni kurduklarını belirten Kurucu Alp Ayaydın, “Aydın’a has ulusal ve uluslararası derecelerin, Tales Kurs Merkezi ile artış sağlaması için çalışıyoruz dedi.
Değişen dünya düzeni ve geleceğin mesleklerine yönelik fizibilite çalışmaları sonucu açılan Tales Kurs Merkezi ile ülkemizde yer alan sınav sistemlerinin avantajlarına odaklanarak, öğrencilere doğru bir çalışma programı sunduklarını kaydeden kurumun kurucusu Alp Ayaydın, “Aydın’da pek çok öğrencinin okul, sınav, üniversite ve benzeri pek çok akademik başarısını kazanmada ön bir tol oynamayı hedefleyen Tales Kurs Merkezi, alanında uzman öğretmenler ile ve 1618 kişilik sınıflarla 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine hitap etmektedir. TES modeli olarak adlandırılan eğitim modeliyle hizmet verecek olan kurum, öğrencinin var olan kapasitesini tanıyarak, bu kapasitesini en üst seviyede kullanmasına imkan verecek programlardan oluşmaktadır. TES modeli, ‘Derslere hazır bulunuşluk ve motivasyon’, ‘Nitelikli ders anlatımı ve geri dönüt, ‘ölçme ve değerlendirme’, ‘rehberlik ve koçluk’ şeklinde 4 aşamayı içermektedir. Bunun için öğrenciler için bireysel özel çalışma programları yapılmakta, soru hedefleri verilmekte ve bu hedefler takip edilmektedir. Alanında uzman öğretmenlerle yen nesil ders anlatımları ve soru çözümleri yapılmaktadır. Ayrıca, sınav sonuçlarına göre rehber öğretmenler ile yeni hedefler belirlenmektedir” dedi.
Önemli ve uzunca bir zamanı fizibilite çalışmalarına ayırdıklarını ve kurumun önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Alp Ayaydın, “Açıldığı yerden, seçilen öğretmenlere ve hatta kurum ergonomisine kadar pek çok değişken özenle seçildi. Karar verme sürecinde öğrenci başarısını ön plana aldık. Aydın’a has ulusal ve uluslararası derecelerin Tales Kurs Merkezi ile artış sağlayacağına inanıyoruz” diyerek Aydın’ın Güney kesiminde Işıklı Yolu yakınlarındaki Kurs Merkezi’nin Aydın halkına hayırlı olmasını diledi.
Ayaydın, Kurs’un yerini seçerken ulaşım kolaylığından bölgede öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı özelliklere kadar her şeyi dikkate aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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