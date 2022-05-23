Festivalin çilek güzeli İzmir’den

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 51’ncisi düzenlenen Uluslararası SultanhisarAtça Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali’nin en renkli bölümü olan çilek güzeli yarışmasında İzmir’li Yağmur Yılmaz ‘Festival Çilek Kraliçesi’ oldu.



Sultanhisar’da 1940’lı yıllardan bu yana ara ara düzenlenen ve bu yıl 51’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası SultanhisarAtça Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali resmi açılışı büyük coşkuyla sona erdi. Festival süresince yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, ses sanatçılarının konserleri ve panayırla birlikte festivalin vazgeçilmezleri arasında yer alan güzellik yarışmaları büyük ilgi gördü. Binlerce Sultanhisar’lı vatandaşın pandeminin ardından merakla beklediği Uluslararası SultanhisarAtça Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali’nin en renkli bölümü olan çilek güzeli yarışmasında İzmir’li Yağmur Yılmaz ‘Festival Çilek Kraliçesi’ oldu. Gecede Simge Okan ikinci, Sinem Bayar da 3. seçilerek ödül aldı. Festivalin önceki gün yapılan Sultanhisar programında ise Nysa Zarafet güzelleri seçildi. Nysa Zarafet Güzeli Kübra Bolkent olurken 2. Tülin Demir ve 3.’de Büşra Sevinç oldu.



Ailesinin Balçova Belediyesi'nde çalıştığını belirten ‘Festival Çilek Kraliçesi’ 19 yaşındaki İzmirli Yağmur Yılmaz: “Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim anne ve babam da belediye çalışanı. Belediyeciliğin zorluğunu çok iyi biliyorum. Kişilik olarak kendimiz tanımlamak istersem vicdanlı, dürüst, hayvansever bir insan olduğumu düşünüyorum” dedi.



Yarışmalarda dereceye giren güzellere para ödülü başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Atça mahallesi ve Sultanhisar ilçesi merkezlerinde düzenlenen festival etkinliklerinde protokol üyeleri başta olmak üzere binlerce vatandaş 5 gün süren festival boyunca gönüllerince eğlendi.

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