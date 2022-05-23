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5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştirildi

İHA

5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesinin katkılarıyla AdüTV kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştirildi

5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesinin katkılarıyla AdüTV kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Konferansa; Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Rhode Island Üniversitesi Harrington İletişim ve Medya Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renee Hobbs davetli konuşmacı olarak katıldı. 8 farklı ülkeden, 87 bildirinin sunulduğu ve 120 katılımcının yer aldığı konferansın açılış konuşmasını Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı ADÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim yaptı. Geleneksel hale gelen konferansın beşincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Seçim, yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcının konferansa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktardı.

Konferans ile ilgili temel bilgiler de veren Seçim, hakemlik süreci başarıyla tamamlanan bildirilerin tam metinlerinin ADÜ İletişim Fakültesi Dergisi MEDİAJ ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne özel sayı olarak yayınlanacağını aktardı. 2527 Ekim tarihleri arasında Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek 6. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı hakkında da bilgi veren Seçim, konferansın tüm katılımcılar için verimli, başarılı ve keyifli geçmesini temenni etti.

Konferansta davetli konuşmacı olarak yer alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iletişim fakültesi mezunu olduğunu aktararak, iletişim fakültelerinin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu, fakülte milliyetçiliği yapmaktan da geri durmadıklarını ifade etti. RTÜK olarak iletişim fakültelerine ve öğrencilerine yönelik projelerin olduğundan da bahseden Şahin, pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldıkları ‘RTÜK Üniversite Buluşmaları’na devam edeceklerini iletti.

İletişim akademisyenlerinin çalışmalarından da memnun olduğunu belirten Şahin, “Alanı zenginleştirmeyi amaç edinen iletişim hocalarımızın şu an gerçekleştirdiğimiz konferans gibi benzeri çalışmalarla medya alanına ışık tuttuğunu düşünmekteyim. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çevrimiçi gerçekleştirilen kongremize iştirak eden tüm öğrencilerimize teşekkür ederim. Açılışını yaptığım bu seçkin toplantıda kültürel bilişim, radyo, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, siyasal iletişim, dijital medya okuryazarlığı, sosyal medya, etik gibi konular ele alınıyor. RTÜK’ün çalışma alanına denk gelen bu konularla ilgili bizler de kurum olarak güzel ve yoğun çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Uluslararası Medya ve İslamafobi Sempozyumu, Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı, Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı, Dijital Medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayları gibi sektörün sorunlarını ele aldıkları etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Şahin, bu tür bilimsel kongrelerin önemli fırsatlar barındırdığını ve yapılan çalışmaların sektöre yön gösterdiğini belirtti. RTÜK olarak akademisyenlerden beklentilerinin olduğunu da vurgulayan Şahin, “Kurumumuzun politikalarına ve uygulamalarına yön verecek projeleri hayata geçirmelerini talep ediyoruz. Bu yöndeki yüksek lisans ve doktora tezlerine, araştırma makalesi ve projelerine, diğer tüm bilimsel çalışmalara imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz. Ortaya koyulacak çalışmaların hem kurumumuz hem de sektörün gelecek vizyonu açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise konferansın davetli konuşmacısı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, konferansın her geçen yıl hem akademik hem de toplumsal yaşama yaptığı katkılarla daha da ileriye gittiğini aktardı. Uluslararası iletişimde insani diplomasinin önemini konu alan Gültekin, Türkiye’nin bu alanda iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Özellikle RusyaUkrayna Savaşı’nda Türkiye’nin insani diplomasiyi merkeze alarak ve uluslararası ilişkilerde iletişimi öne çıkararak çok merkezi ve doğru bir rol oynadığını söyledi. Türkiye’nin RusyaUkrayna Savaşı’nda yürüttüğü insani diplomasinin uluslararası ilişkilerde yeni bir arabuluculuk modeli kurduğuna inandığını söyleyen Gültekin, “İletişimciler insani diplomasi alanında daha derin analizler ve araştırmalar yapmalı" dedi.

Özellikle uluslararası ilişkilerde iletişim becerilerinin diplomasiye ve siyasi aktörlere yansımanın çok belirleyici olduğunu vurgulayan Gültekin, RusyaUkrayna örneğinde bunun net örneğinin görüldüğünü aktardı.

Savaş süresince Rusya ve Ukrayna’yı yüz yüze getiren ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Gültekin, “Bu müzakerelerin gidişatı açısından son derece önemliydi. İki ülke arasında yaşanan savaşı bitirecek iletişim gücünün Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye’nin bir müzakere, tarafları bir araya getirme ve iletişimi yürütebilme gücü var.” dedi. İnsani diplomasilerin yürütülmesinde iyi bir müzakereci olmanın önemine de değinen Gültekin, Türkiye’nin diplomaside insani değerleri ve mağduriyetlerin giderilmesini öncelediğini bunun ise Türkiye’yi insani diplomaside merkez durumuna getirdiğini belirterek “İnsani diplomasi, uluslararası müzakerelerin yürütülmesinde savaşların, çatışmaların engellenmesinde en önemli iletişim gücü. Bu açıdan baktığımızda Türkiye uluslararası ilişkilerin parlayan yıldızı" ifadelerini kullandı.

İnsani diplomasisinde iletişimi yönetmenin çok önemli olduğunu aktaran Gültekin, konuşmasının sonunda Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki başarısı ve ayrıcalığını akademisyenlerin incelemesi gerekliliğini vurguladı.

Rhode Island Üniversitesi Harrington İletişim ve Medya Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renee Hobbs ise konuşmasında dijital medya okuryazarlığı, dijital öğrenme ve eğitici multimedya üretimi konularını ele aldı. Eğitim öğretimde eleştirel ve sorgulayıcı öğrenme uygulamaları, araştırmacı ve öğrencilerin dijital medya kullanımları ve içerik üretimlerine de değinen Hobbs, Amerika Bileşik Devletleri ve farklı ülkelerdeki eğitimci geliştirme programları hakkında da bilgi verdi.

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