Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede



Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)Aydın'ın dünyaca ünlü turistik ilçesi Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'ta erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen turnuvaya 33 ülkeden 200 sporcu katıldı. Kuşadası'nda 19 Mayıs Perşembe günü başlayıp 4 gün süren turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası birçok spor kanalı maçları canlı olarak yayınladı.

Şampiyonanın erkekler finalinde İsveç'ten David AhmanJonatan Hellvig ikilisi, Avustralya'dan Christopher McHugh-Paul Burnett ikilisini 19-21, 21-18, 15 12 setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük kupasını ise Almanya'dan Nils EhlersClemens Wickler ikilisi, İtalya'dan Adrian Carambula-Enrico Rossi ikilisini 2-1 yenerek kazandı. Kadınlar kategorisinde ise ABD'den Kristen Nuss-Taryn Kloth ikilisi, Avustralya'dan Mariafe Del Solar-Taliqua Clancy ikilisini 21-12, 17-21, 17-15' lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncülük mücadelesinde ABD'den Terese Canon, Sarah Sponcil, Almanya'dan Isabel Schneider-Sandra Ittlinger ikilisini 21-11, 17-21,15-12'lik setlerle 2-1 yenip üçüncülük kupasının sahibi oldu.

150 BİN DOLAR ÖDÜL

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi. Turnuvada toplam 150 bin Dolar para ödülü dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Final maçlarından genel ve detay görüntüler

Seyircilerden genel ve detay görüntüler

Ödül töreninde görüntü

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-05-23 10:30:17



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