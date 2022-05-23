Başkan Atay 4'üncü Hanımevi'ni açıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Efelerli kadınların uğrak noktası olan Hanımevlerinin sayısı artıyor.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevlerinin dördüncüsü Efeler Mahallesi’nde hizmete girecek. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevlerinin dördüncüsü 25 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te, Efeler Mahallesi İzmir Bul. Şehit J. Er Fatih Çaybaşı Parkı’nda düzenlenecek törenle açılacak.



Projelerini hayata geçiren Başkan Atay, tüm vatandaşları dördüncü Hanımevi’nin açılışına davet etti. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’imizde yaşayan ve ilçemizi ziyaret eden kadınlara özel olarak, keyifli vakit geçirebildikleri, ikramlarımız eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri Hanımevlerimizin sayısını söz verdiğimiz gibi artıyoruz. Kadınların sosyal hayata katılması ve güzel seslerinin yaşamın olduğu her yerde yankılanması için çalışıyoruz. Dördüncüsünü hayata geçireceğimiz Efeler Mahallesi Hanımevi’miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını açılışa bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım.” diye konuştu.

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