Aydınlı öğrenciler Gençlik Haftası'nda doyasıya eğlendi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki MY Kolej öğrencileri Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlikte doyasıya eğlendi.



19 Mayıs Atatürk’ ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde MY Kolej tarafından bir dizi program düzenlendi. Gençlik Haftasını dolayıyla hafta boyunca okul idaresi ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu organizasyonlara öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler çerçevesinde mesire alanında piknik düzenlenirken, Okul Müzik Kulübü ve yerel bir ses sanatçısı tarafından verilen konserde öğrenciler doyasıya eğlendi. Lise öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 'İstanbul TarihKültür ve Üniversite Tanıtım Gezisi' ile İstanbul'u gezen öğrenciler son olarak okulda düzenlenen resmi tören ile Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.



MY Kolej Müdürü Fatih Karahan, "Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gibi büyük görevler düşmektedir. MY Kolej Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi akademik eğitimlerinin yanında milli ve manevi değerlere saygılı iyi birer yurttaş olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

