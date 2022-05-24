Koçarlı’da festival için geri sayım başladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bu yıl 14.sü düzenlenecek olan “Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali” için geri sayım başladı.

10 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival için festival komitesi Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatları ile dolu dolu bir program hazırlayarak unutulmaz bir festival yaşatacak.

Kortejden, panayıra, dans gösterilerinden konserlere kadar ve çeşitli eğlencelerin yer alacağı festivale İlçede yaşayan herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Kaplan “Festivalimiz Koçarlı’nın ve Aydın’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına ve dolu dolu bir festival geçireceğimize inanıyorum” dedi

Çam fıstığı, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağı gibi yerel ürünlerin tanıtılacağı, sadece Koçarlı’nın değil Aydın’ın isminin duyulacağı festivalin eğlence bölümü 10 Haziran kortej ile başlayacağını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Festivalimizin birinci gününde Koray Avcı, ikinci gününde Tuğçe Kandemir ve üçüncü gününde de Aleyna Tilki sahne alacak. Festival için İlçe Kaymakamımız, oda başkanlarımız ve muhtarlarımız ile toplantılar yaptık. Onların temsilcilerinin de yer alacağı bir tertip komitesi oluşturduk. Salgın nedeniyle iki yıldır yapamadığımız festivalimizi, en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Her şey tüm ayrıntısına kadar düşünülüyor. Amacımız yöresel ürünlerimizin, ilçemizin ve ilimizin tanıtımına katkı sunmak” dedi.

Esnaf camiasının salgın döneminde sıkıntı yaşadığını ve ilçe esnafının festivalde ilçeye gelecek olan misafirler ile rahat bir nefes alacaklarını ve festivalin esnafa can suyu olacağını ifade eden Başkan Kaplan, ayrıca şoför esnafının da gelir elde etmesi için mahallelerden ücretli olarak festival alanına araçlar olacak ve şoför esnafı da kazanç sağlayacak.

14.sü düzenlenecek olan “Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali’nin üretici ve tüketiciyi direk buluşturacağının altını çizen Başkan Kaplan, “Festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. 1011 ve 12 Haziran’da festivalimizin eğlence bölümünü yapacağız, ancak panayırımız ve yerel ürünler pazarımız 7 Haziran tarihinden itibaren üretici ile tüketiciyi buluşturmaya başlayacak. Köylü teyzelerimiz, annelerimiz, amcalarımız ürettikleri ürünleri yerel ürünler pazarında tüketiciye direk ulaşacak. Festivalimize gelen misafirlerimiz ise el emeği ürünler direk üretici köylümüzden temin etme imkanı sağlayacak. Festivalimiz de hem tarımsal ve yöresel ürünler tanıtılıp pazarlanacak hem de vatandaşlarımız eğlenebilecek ” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla ödül töreni gerçekleşemeyen “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışmasının ödül töreni festivalin ilk günü gerçekleşecek.

Başkan Nedim Kaplan, yapılan jüri değerlendirmesi sonunda açıklanan sonuçlarda şiir ve resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini festivalin birinci günü takdim edeceklerini belirterek, “Demokrasi şehidimiz merhum Adnan Menderes’in anısına gerçekleştirdiğimiz “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu şiir ve resim yarışmasına Ülke genelinden 98 adet şiir ve 10 adet yağlı boya tablo çalışması ile katılım olmuştu. Pandemiden dolayı tören yapamayınca, yarışmanın ödül törenini Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin açılışına denk getirmeyi planlamıştık. Ancak açılış programların yoğunluğundan dolayı gerçekleştiremedik. Daha sonra ise festivalimizde takdim etmeyi uygun gördük. Bu yıl festivalimizi gerçekleştirmek nasip olacak ve yarışmada ödül kazanan eser sahipleri ödüllerini protokol üyelerimizin elinde alacaklar” diye konuştu.

101112 Haziran arası düzenlenecek olan vatandaşların ailece keyifle vakit geçirebilecekleri aktivitelerle dolu festivalde tabir yerinde ise yok yok.

10 Haziran Cuma günü 17.30’da kortej ile başlayacak olan 14. Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali birbirinden eğlenceli gösteri ve konserlerle devam edecek. 10 Haziran akşamı Koray Avcı, 11 Haziran Tuğçe Kandemir, 12 Haziran tarihinde ise Aleyna Tilki festivalde birbirinden güzel şarkıları ile katılımcılara unutamayacakları anlar yaşatacaklar.

Ayrıca 7 Haziran tarihinden itibaren kurulacak olan yöresel ürünler panayırı ve pazarı üretici ile tüketiciyi buluşturmaya başlayacak.

Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Koçarlı, geleneksel Lezzetlerin ikramlarından, Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerine, yerel ve ulusal sanatçıların sahne performanslarına kadar hem göze hem kulağa hem de damağa hitap edecek festivalin ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Büyük küçük herkesin doyasıya eğleneceğini umuyorum. Tüm hemşerilerimizi ve Aydınlıları birbirinden renkli görüntülerin yaşanacağı festivalimize davet ediyoruz” dedi.

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