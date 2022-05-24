Aydın Memecik Zeytinyağı Sinop’ta tanıtıldı

Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinin yeni adresi Sinop oldu.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım günleri etkinliği Sinop’ta gerçekleştirildi. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından 2 gün süren Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinde doğru ve kaliteli zeytinyağının kullanımı tüketicilere anlatılarak tadım yaptırıldı. Aydın iline özgü Memecik türü zeytininden elde edilen coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının marka değeri ve bilinirliliğinin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri tüketicilerle paylaşıldı.

Sinop’ta gerçekleşen etkinlik öncesinde Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Mehmet Ali Avcu ile Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri Barış Şenol ve İdris Kurt, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette oda ve borsa faaliyetleri hakkında karşılıklı istişareler yapılarak Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinlikleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, Aydın Ticaret Borsası yönetiminin gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek illere özgü yöresel ürünlerin bu tarz etkinliklerle tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağının ayırt edici özelliklerini tüketicilere anlatmak ve marka değerini artırmak amacıyla ülkemizin birçok yerinde Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri Etkinlikleri ile zeytinyağı tüketiminin artırmayı ve tağşişle yağ tüketiminin en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Memecik Zeytinyağının Sinop’ta tanıtılmasında emeği geçen Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş’a ve etkinliğe katılım sağlayacak olan Sinop halkına teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş’a Aydın İnciri takdim edildi.

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