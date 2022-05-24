Başkan Güler'in anne acısı

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in annesi Ayşe Güler hayatını kaybetti.



Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Koca çınarımız, biricik annemiz Ayşe Güler hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Köşk Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından, Salavatlı Mahallesi Çiftekahveler mevkiinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecektir. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

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