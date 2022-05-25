Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

İHA

Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes için yaptırılan müzede gazetecilerin katılımı ile anma etkinliği düzenledi. Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olarak bilinen 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yıldönümü anısına hazırlanan “62. Yılında 62 gazeteci demokrasi müzesinde’ programında bir araya gelen Aydın, Muğla ve Denizlili gazetecilere müze tanıtıldı.

27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü organizasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla'dan gelen 62 gazetecinin katılımı ile merhum Başbakan Adnan Menderes, “62. Yılında 62 gazeteci Demokrasi Müzesinde’ isimli programda anıldı. Programa Eski Devlet Bakanı ADÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yüksel Yalova, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sagun, BİK Denizli Şube Müdürü Abdullah Güler, BİK Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen, Müze Müdürü Özay Özhan, Müze Uzmanı Bircan Kayacan, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Yaba, Dijital Medya Ve Yayıncılar Derneği Başkanı Serap Ülkü Özdemir, Denizli Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcısı Mesut Güler, Aydın, Muğla ve Denizli’de görev yapan gazeteciler katıldı. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından yapılan konuşmalarda Adnan Menderes Müzesi, 1960 darbe süreci ve etkileri anlatıldı. Menderes’i tanıyanlar Orhan Demir, Mustafa Şevket Tarı, Münevver Çıkrık, Asım Civan da anılarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sagun, yaptığı açılış konuşmasında, “15 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Adnan Menderes Müzemiz, demokrasi vurgusu yapan, demokrasiye müdahalenin ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu bilgi ve belgelerle ortaya koyan bir müzedir. Başkanlığımızın Pozitif İletişim Kampanyasına katkı sunacak ve medya mensuplarına haber kaynağı sağlayacak bu etkinlik Adnan Menderes Müzesinin tanıtılmasına ve Merhum Başvekil Adnan Menderes ile ilgili farkındalık oluşturulmasına vesile olacaktır. Ayrıca etkinlik Merhum Başvekil Adnan Menderes ile ilgili olguların, hakikatlerin bilinirliğini de arttıracaktır” dedi.

Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu, konuşmasında dünya siyaset tarihinde Menderes’in ki gibi bir sinematografik öykünün olması gerektiğini ifade ederek, “En büyük hayalim O’nun sinemasını yapmak. O dönemde yaşanan ve siyasi cinayet olarak düşündüğüm olayları hatta bir filme bile sığamayacak kadar büyük hikayeleri yaşatmak istiyorum” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, konuşmalarında müzenin çok muazzam bir eser olarak bölgeye kazandırıldığını ifade ederek programın düzenlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

27 Mayıs 1960 darbesinin tüm demokrasi tarihinin kırılma noktalarından biri olduğunu ifade eden Müze Uzmanı Doktorant Bircan Kayacan, “Türk demokrasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri 27 Mayıs 1960 darbesidir. Bu meşum günler emperyalistler ve sermaye odaklarınca Türkiye’de darbeci geleneğin melanet tohumlarının atılmasına ve uzun yıllar boyunca kök salarak sonrasındaki darbe girişimleriyle milli iradenin üzerini boğan bir tahakküm merciinin oluşmasına neden olmuştur. Bu dönemde kitle iletişim araçları arasında dikkat çeken darbeci zihniyetin dergisi Time dergisidir. 1958’te Adnan Menderes “Türkiye’nin Başbakanı” başlığıyla Time’a kapak ve konu olmuştur. Dergi, daha darbe sonuçlanmadan 15 Temmuz’un uygulayıcılarını övüyor, sütunlarında darbe güzellemeleri yapıyordu. Darbe girişimi bastırılınca Time’ın ilk çıkan sayısı darbeye karşı direnen halk fotoğrafı ve “Türkiye’nin En Uzun Gecesi” başlığıyla yayınladı. Başlığın alt tarafına ise, “Türkiye darbeye direndi ama şimdi daha kötüsü olabilir” “amatör bir darbe girişimi” ifadesi kullanıldı. Amerika temelli Time Dergisinin Türkiye’deki karşılığı da FETÖ’nün elden ele dolaşan Zaman Gazetesi oldu. Time, eşittir Zaman” dedi.

Müze Müdürü Özay Özhan, Adnan Menderes Müzesi’nin demokrasi vurgusu yapan, demokrasiye müdahalenin ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu bilgi ve belgelerle göstermeyi hedefleyen bir müze olduğunu ifade ederek, “Müzemiz, bu vurguyu öncelikle gerçek Adnan Menderes’i tanımak ve tanıtmak süreci ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Demokrasinin önemi ve Adnan Menderes’in şahsiyeti demokratik yöntemlerle seçilmiş olan iktidarın darbe ile sonlandırılan mücadelesini, olaylar ve olgular üzerinden objektif bir tutumla yeniden ortaya koymaktadır. Bilindiği üzere her müze bir okuldur, her ziyaret kısa bir eğitimdir. Aydın’ın yetiştirdiği yiğit evlat Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının demokrasi mücadelesi, müzemizde ilkesel olarak yaşatılmaya devam edecek ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Müzemiz 90 dönüm arazi üzerine konumlandırılmış, çevre düzenlemesi yapılmış alanıdır. İçerisinde uygulama restoranı, Adnan Menderes Camii, restorasyonu yaptırılan roma dönemine ait tarihi bir köprü, iki adet tescilli yel değirmeni, Aydın yöresel ürünlerinin tanıtılıp satışının yapılacağı 8 adet ofis bulunmaktadır. Müzemiz 3 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında çok amaçlı salon ve kütüphane, zemin katta Adnan Menderes’in biyografisi ve siyası hayatı, 1. katında da demokrat parti ve icraatlar dönemi yer almaktadır” dedi.

Programın son konuşmacısı Devlet eski Bakanı ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yalova, 27 mayısın bir darbe mi, devrim mi, yoksa ihtilal mi olduğunun aydınlatılması gereken bir soru olduğunu ifade ederek, “Askeri cuntalar 50'li yıllarda sürekli kurularak eylem içinde olmuşlardır. Herkesin mevcut yasalarda adil bir şekilde yargılanma hakkı bu cuntalara göre uyarlanmıştır. Olmayan bir mahkemeyi olmayan bir dava ile yapmaktadırlar. Yassı Ada’da yaşanan uydurulmuş bir mahkemeyle yargılama yapmadan sonuca gitmiştir. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu bir an önce idam ederek kurtulmaları da engellenmiştir. En kötü olay ise halkımızın bu olaya karşı duyarsız davranmasıdır. Kamu vicdanını 62 yıl da olsa 162 yılda olsa bin 62 yıl da olsa bu idam olayında siyasal cinayet sözcüğü bile hafif kalır. Sağlığı yerinde olmadan bir an önce asabilmek için sağlam raporu verdiler. Asanlar aslında kendilerini astı. Asanlar aslında adalet kavramını astı. Asanlar aslında kendi haysiyetlerini astı. Ve günümüze geldiğimizde biz seçimle gelenin seçimle gitmesi esasına karşı bunu değiştirmenin kaynaklarını arama arzusundaysak o zaman ülke olarak iyi düşünmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Menderes’i tanıyanlar Orhan Demir, Mustafa Şevket Tarı, Münevver Çıkrık, Asım Civan da anılarını anlattı. Son olarak müze gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
YEREL HABERLER Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele ...
Aydın’da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sağlık için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Sağlık için pedal çevirdiler
Başkan Güler’in annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Güler’in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca bayıldım
YEREL HABERLER Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca ...
Didim Belediyesi hastanenin çevre düzenlemesini yapıyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi hastanenin çevre düzenlemesini ...
ADÜ Rektörü Aldemir şampiyon sporcular ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir şampiyon sporcular ile bir araya ...
Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi’ne tam not
YEREL HABERLER Gazetecilerden Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi’ne ...
Efeler’in yetiştirdiği tarım ürünlerine Kuşkonmaz eklendi
YEREL HABERLER Efeler’in yetiştirdiği tarım ürünlerine Kuşkonmaz ...
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı
YEREL HABERLER Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı
Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını ...
‘Şehrin Katmanları ’İbramaki Sanat Galerisi’nde
YEREL HABERLER ‘Şehrin Katmanları ’İbramaki Sanat Galerisi’nde
Kafasına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kafasına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını ...
Başkan Güler'in anne acısı
YEREL HABERLER Başkan Güler'in anne acısı
Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü
Aydın Memecik Zeytinyağı Sinop’ta tanıtıldı
YEREL HABERLER Aydın Memecik Zeytinyağı Sinop’ta tanıtıldı
Nazilli Belediyesi’nin mobil vezne aracı vatandaşların hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nin mobil vezne aracı ...
Koçarlı’da festival için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Koçarlı’da festival için geri sayım başladı
ADÜ'de Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılan 'radyofrekans ablasyon' işlemi uygulandı
YEREL HABERLER ADÜ'de Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılan ...
Aydın'da 'İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Aydın'da 'İşimiz Temiz Projesi' eğitimleri başlıyor
Aydın’da yeşil deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da yeşil deniz kaplumbağası yaralı halde ...
Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
ADÜ atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER ADÜ atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.