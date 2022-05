Yaşam alanları azalan oluklu kertenkelelerine dikkat çekildi

Her geçen gün yaşam alanları azalan yılan görünümlü oluklu kertenkele Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir hayvanseverin dikkati sayesinde ezilmekten kurtarılarak, doğal ortamına salındı. ,



Doğal güzellikleri ile bir çok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da, havaların ısınmasıyla birlikte yılana benzediği için halk arasında kör yılan olarak da bilinen oluklu kertenkeleler de görülmeye başlandı. Aydın’da en sık görülen yerlerden bir tanesi olan Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir hayvansever yol ortasında oluklu kertenkele olduğunu fark etti. Oluklu kertenkeleyi ezilmekten kurtaran hayvansever Oktay Gültepe, durumu EKODOSD’a haber verdi. Bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, oluklu kertenkeleyi ilk incelemelerin ardından doğal ortamına salarken, hayvansever Gültepe’ye de duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan oluklu kertenkelenin şanslı olduğunu ifade eden Sürücü; “Oluklu kertenkeleler görünümü dolayısıyla sürekli yılanlar ile karıştırılarak öldürülüyor. Ancak bu oluklu kertenkele duyarlı hayvanseverin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu” dedi.



Her geçen gün yaşam alanları yok olmaya başlayan oluklu kertenkelenin insanlığa büyük yararı olduğunu hatırlatan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Ekolojik denge içinde önemli işlevi bulunan yılanlar ve oluklu kertenkeleler kesinlikle öldürülmemelidir” dedi.



“Yaşam alanları azaldı”

Oluklu kertenkelelerin yılanlar gibi hızlı olmadığı için sürekli insanlar ile karşılaştığı ifade eden Sürücü; “Sıcakların artmasıyla birlikte, sürüngenlerde görülmeye başladı. Bunlardan birisi de halk arasında yılan görünümlü olması nedeniyle yanlış bir şekilde kör yılan olarak bilinen oluklu kertenkeledir. Bacaklarının bulunmaması nedeniyle yılan gibi kıvrılarak süzülüp giden oluklu kertenkele, yılanlar gibi süratli olamadığından insanlarla sık sık karşılaşmaktadır. En sık görüldüğü yerlerden birisi de Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’dir. Bölgede turistik işletmesi olan doğasever Oktay Gültepe, yolda karşılaştığı oluklu kertenkeleyi ezilmekten kurtararak bizi aradı. Bölgedeki her yerin binalar, yapılaşmalar ve açılan yollarla dolu olması nedeniyle, barınabilecekleri yeşil alan bulamayan ve yaşam alanları kısıtlı olan bu canlılar, kendilerini gizlemek için villaların yeşil alanlarına girmekte ve avlanmak ve üremek için sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle insanlarla karşı karşıya gelmekte ve yola çıktıklarında da araç tehdidiyle karşılaşmaktadır” dedi.



“İnsanlığı çok yararları var”

Vatandaşların bilinçlenmesi ve ekolojik denge açısından sürüngenlerin öldürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sürücü; “Geçtiğimiz günlerde bize gelen bilgilendirmede 2 adet oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürüldüğü bildirildi. Bilinçlenme artsa da yılanların insanlarla karşılaşması halinde yılanlar ne yazık ki çoğu zaman öldürülmektedir. Ekolojik denge içinde önemli işlevi bulunan yılanlar ve oluklu kertenkeleler kesinlikle öldürülmemelidir. Besin zincirlerinde fareler başta olmak üzere, birçok zararlı böceği de tüketen bu canlılar, insanlığa çok yararı bulunmaktadır. Oluklu kertenkeleler, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafındaki kulak açıklıkları ve başın hemen gerisinden aşağıya doğru devam eden oluk şeklindeki girintiden hemen anlaşılabilir. Görüldüğünde kesinlikle öldürülmemeli, eğer sıkıştıysa bulunduğu alanda yaşamı tehdit altındaysa yerinden alınarak doğal bir alana bırakılmalıdır” şeklinde konuştu.

