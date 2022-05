20 dakikalık kalp masajı ile hastayı yeniden hayata döndürdüler Kalbi duran genç, doktorların müdahalesi ile hayata döndü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanlarımız Doktor Engin Öztürk ve Özgür Özen ambulansla kalbi durmuş şekilde hastaneye getirilen 21 yaşındaki genç erkek hasta, 20 dakikalık kalp masajı ile yeniden hayata döndürdü.



Olay, 7 Mayıs Cumartesi günü Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp ritim bozukluğu nedeniyle kalbi duran ve ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 21 yaşındaki hasta, 112 ekibinin ve Acil Tıp Uzmanları Doktor Engin Öztürk ve Özgür Özen'in acil müdahalesiyle hayata döndü. 20 dakikalık müdahale sonucu yeniden kalbi çalışmaya başlayan hasta, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ECMO cihazına bağlanan hasta on gün süren yaşam mücadelesini kazandı.



"Bize geldiğinde tansiyon ve nabzı yoktu"

Hastaya Atatürk Devlet hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleyi yapan Acil Tıp Uzmanları Doktor Engin Öztürk ve Özgür Özen, "Hasta, bize 112 ekiplerince kalp durması ve kalp ritim bozukluğu şikayeti ile getirildi. 112 ekipleri bu hastayı aldıkları ilk an müdahalesini yapmış. 112’nin olay yerindeki müdahalesi bizim için gerçekten çok faydası oldu. Bize geldiğinde hastanın kalbi durmuş vaziyetteydi. Tansiyonu ve nabzı yoktu. Acil serviste Hem kalp masajı hem de şoklama yöntemi ile hastayı hayata döndürdük. Yaklaşık 20 dakikalık bir kalp masajıyla hastanın tansiyon ve nabzını düzelttik. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hocalarımızla ile irtibata geçerek sevk etme kararı aldık. İlk müdahalenin ardından hastayı yolda kalbinin durma ihtimalini de göz önüne alarak kalp masajına devam edebilmek için eşlik ettik. Sonra hocalarımıza hastayı devrettik. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ECMO cihazına bağlanan hasta on gün süren yaşam mücadelesini kazandı" ifadelerini kullandı.

