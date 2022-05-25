Sakız Koyunu Çiftliği’nde doğumlar başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık projeleri de büyüyerek gelişiyor. Uygun yeri olan ihtiyaç sahibi kadınlara hibe edilen sakız koyunlarının ana sürüsünde bu yıl da doğumlar başladı. Çoğunlukla ikiz, üçüz doğumlar gerçekleşirken yetiştirilen koyunlar yine kadınlara hibe edilecek.



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Sakız Koyunu Çiftliği’nde en yoğun günler başladı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğumlar başlarken daha şimdiden yüzlerce kuzu doğdu. Devam eden doğumlardan da yüksek verim bekleniyor. Diğer taraftan işleyişiyle örnek gösterilen çiftlikte Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner hekimleri de sağlıklı doğumlar için çiftlikte 24 saat esasına göre çalışıyor.



Doğan kuzuların ihtiyaç sahibi ve hayvancılık yapmak isteyen kadınlara hibe edileceğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın’da hayvancılığın daha da gelişmesi için devam ettirdiğimiz projemizle bugüne kadar binlerce koyun hibe ettik. Yıllardır devam eden projemizle artık Aydın’ın dağlarındaki koyunların büyük çoğunluğu bizim dağıttığımız koyunların neslinden geliyor. Kadınlarımızın ek gelir elde edebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Projenin başarısından mutluluk duyduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, “Özellikle bu zor günlerde kadınlarımız düşük maliyetlerle koyunculuk yapıp dağıttığımız koyunların kuzularını değerlendirerek evlerinin ihtiyaçlarını gideriyor. Kadınlarımıza destek olmaktan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.