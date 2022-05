İzmir Depremi harekete geçirdi, 'yıkılmaz bina' projesi geliştirdi

İzmir Depremi’nde yaşanan can ve mal kayıplarından etkilenerek harekete geçen Aydınlı 8. sınıf öğrencisi Muammer Soylu Yiğiter, 'yıkılmaz bina' projesini geliştirdi.

Türkiye’nin birinci deprem kuşağı içerisinde yer alması sebebiyle yaşanan depremler sonrasında can ve mal kayıplarının çok olması sebebiyle ülke genelinde ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yürütülürken, son olarak yaşanan İzmir Depremi’nden etkilenerek harekete geçen 8. sınıf öğrencisi Muammer Soylu Yiğiter (14), matematiğin gücünden yararlanarak yıkılmaz binalar projesini geliştirdi. Projesine, “Gücünü Matematikten Alan Yıkılmaz Binalar” ismini veren İlter, danışman öğretmeni Cüneyt Servan ile birlikte geliştirdiği projesi ile deprem anında binanın sarsılma şiddetini en aza indirerek binaların yıkılmasını engellemeyi ve can kayıpların önüne geçilmesini hedefliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Muammer Soylu Yiğiter, depremlerde yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek “Türkiye ve Aydın bölgesi deprem fay hattının üzerinde ve yakın zamanda yaşanan İzmir Depremi gibi depremlerde çok fazla can ve mal kaybı yaşandı. Bu sebeple de depremlerde can ve mal kaybını en aza indirecek 'Gücünü Matematikten Alan Yıkılmaz Binalar' isimli bu projeyi geliştirdim. Bu projeyi bir atölyede elimizdeki malzemeleri kullanarak yaptım. Tek başıma yaptım. Bu projedeki amacım ülkemizde yaşanan depremlerde can ve mal kayıplarını azaltmak. Projenin ana yapısı ise altıgen şekilli kurulu bir bina. Altıgen dünyadaki en sağlam yapı birimi olarak geçiyor ve üçgen kolonlar ile bu projeyi destekledik. Deprem sırasında bina hareketli olsun ve yıkılmasın diye alt tarafına da bilyeler yerleştirdik. Tek sabit kolon olarak ortadaki demir kolonu kullandık. Bu projede deprem olduğu sırada bina sallanacak ancak bizim binamız yıkılmıyor fakat içerisindeki insanlar zarar görebilir. Bunu önleyebilmek için de mıknatısın itme kuvvetinden yararlandık. Binamızın en üstüne 3 tane zıt yönlü mıknatıs yerleştirdik ve bu mıknatıslar ortadaki demir kolonda bulunan mıknatısı itip bir manyetik alan oluşturuyor. Böylece binanın sallanması da azalıyor. Bu sayede içerisindeki insanlar da zarar görmüyor” dedi.

