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Didim'in plajları mavi bayraklarla taçlandı

İHA

Aydın'ın önemli turizm kentlerinden olan Didim'de bulunan 11 plaj ile bir marina, 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazandı.

Didim'in plajları mavi bayraklarla taçlandı

Aydın'ın önemli turizm kentlerinden olan Didim'de bulunan 11 plaj ile bir marina, 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazandı.

Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi. Açıklanan listede Didim'den 4'ü halk plajı olmak üzere 11 plaj ve 1 marina yer aldı. Hizmetleri Didim Belediyesi tarafından yürütülen Didim Belediyesi tarafından yürütülen Oteller Önü Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı ve Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk Plajı'nın bir kez daha mavi bayrak kazanmasından gurur duyduklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentimizin birçok plajı bir kez daha mavi bayrak ile taçlandırıldı. Didim'de turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısından çok önemli olan bu adım nedeniyle gururluyuz. Tabii bu mavi bayrakların kazanılmasında Didim Belediyesi ekiplerimizin çabaları, çalışmaları çok önemli. Kendilerine yoğun çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Didimimizi bir adım daha öteye taşımak için Didimliler ile beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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