Didim'de Mesuda Takı Stantları tekrar vatandaşlarla buluşacak

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi'nde her yıl açılan Medusa Takı Stantları, bu sene de sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlarla buluşacak.



Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eden Didim'de havaların ısınması ile birlikte turizm sezonu başladı. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen festivaller, konserler ve çeşitli etkinlikler ile sezona görkemli bir giriş yapan Didim'de otellerin doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından her sene açılan Medusa Takı Stantları'nın tekrar aktif hale getirmesi için çalışmalar başladı. Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan alanda açılacak olan Medusa Takı Stantları, her sene olduğu gibi bu senede kura ile dağıtılacak. Son başvuru tarihinin 27 Mayıs Cuma günü olduğu stantlar için kura çekimi 30 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'da Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Stant başvuruları Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kabul edilecek.



Didimli vatandaşlar tarafından üretilen boncuk, iğne oyası, kolye, bileklik, eşarp, şal, yüzükler, küpeler, tesbih, yağlı boya resimler, el örgüleri, ahşap boyama hediyeliklerin satıldığı Medusa Takı Stantları'na bu sene de yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstermesi beklediklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, girişimcileri stant açmak için başvuru yapmaya davet etti.

