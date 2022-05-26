Okul Aile Birliği’nden Başkan Kaya’ya plaket

Aydın’ın İncirliova ilçesinde eğitim veren Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu’nun Okul Aile Birliği okula sunduğu katkılardan dolayı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya plaket takdim etti.



İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eğitime destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ederken Osmanbükü Mahallesi’nde bulunan Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu’nun Okul Aile Birliği okula sunduğu katkılarından dolayı Başkan Kaya’ya plaket verdi. Başkan Kaya’nın ilçedeki öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için belediyenin imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Okul Aile Birliği, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu’nun da birçok ihtiyacını hızlı bir şekilde karşıladığını belirtti.



Bu çerçevede Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Kaya, ziyarette öğrencilerle de bir araya gelerek okul yönetimi ve okul aile birliği ile görüştü.



Okul Aile Birliği Başkanı Çetin Akdeniz, okula sağladığı desteklerden dolayı Başkan Kaya’ya plaket takdim ederek “Belediye Başkanımız Aytekin Kaya okulumuzun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bize her türlü desteği sağladı. Veliler ve öğrenciler adına başkanımıza ve ilgili belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.



“Bizim sevdamız Türkiye”

İncirliova Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kaya, “Nazik hediyeleri ve plaket için, Okul Aile Birliği Başkanımız Çetin Akdeniz’e, Okul Müdürümüz Ruhi Yazar’a, çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için fedakarca çalışan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza ve velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunun bilinciyle, İncirliova Belediyesi olarak eğitime desteğimiz artarak devam edecek. Çünkü bizim sevdamız İncirliova, bizim sevdamız Türkiye” ifadelerini kullandı.

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