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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın sağlık imkanları görüşüldü

İHA

Aydın’ın sağlık imkanları görüşüldü

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Aydın’ın sağlığı ve imkanları masaya yatırıldı.

Her geçen gün sağlık kalitesini yükselten Aydın’da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Aydın’daki sağlık hizmetleri ve işleyişin ana gündem maddesi olan toplantıda il genelindeki özel hastanelerinin sezaryen oranlarının düşürülmesi, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım değerlendirmeleri, acil servis hasta kabul ve ücret politikasının görüşülmesi, Sağlıkta Dönüşüm Projesi olan Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (DENİZ) gibi birçok konu başlığı görüşüldü. Yapılan analizlerin ardından varsa eksikliklerin tespit edilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayetlerinin değerlendirilmesi ve istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, il genelindeki özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin başhekimleri ile mesul müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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