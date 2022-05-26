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Fransız, biri engelli iki kuzenin motosiklet yolculuğunun 8´inci durağı Kuşadası oldu

DHA

Fransız, biri engelli iki kuzenin motosiklet yolculuğunun 8´inci durağı Kuşadası oldu


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)FRANSA´dan sepetli motosikletle yola çıkan bedensel engelli François Pons (30) ile kuzeni Marc Bouzik´in (31) 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci durağı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Kuzenler, engellilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çıktıkları yolculuklarını temmuz ayı başında Rusya'da tamamlamayı hedefliyor.
Fransa'da yaşayan François Pons, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Pons, satış mağazalarında eğitmen olan kuzeni Marc Bouzik'in önerisiyle 3 Mayıs'ta Fransa'nın Loire-Atlantique kentinde bulunan bir komün olan Saint Nazaire'den sepetli motosikletle yola çıktı. 2 kuzen temmuz ayında Rusya'nın Uzak Doğu'daki liman kenti Vladivostok'ta son bulacak 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci durağında Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Fransa, İsviçre, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk'u geçerek Türkiye'ye gelen Uluslararası Motosiklet Kulübü BZK üyesi olan kuzenler, Kuşadası'nda aynı derneğin üyesi olan Nusret Baykara ve bir grup arkadaşı tarafından ilçe girişinde karşılandı. Baykara, engelli de olunsa hayatın devam ettiğine dikkat çekmek için yolcuğa çıkan kuzenleri evinde misafir etti.
Geçirdiği kazanın ardından engelli kaldığını belirten Pons, "Sporu çok severdim. Judoda siyah kuşak sahibiydim. Ancak, artık engelim nedeniyle bu sporu yapamıyorum. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Engelli durumuma göre iş bulmakta zorlandım. Tüm bu sıkıntıların içindeyken kuzenim Marc bana bu yolculuğu önerdi. Engelime uygun tasarlanmış profesyonel bir sepetli bir motosikletle yola çıktık. Bu yolculukla engelli de olsa insanın başarabileceğini, hayatın devam ettiğini, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Yolculuğumuzun sonunda bu motosiklet ve sepetini isteyen engellilere aynı amaç için vereceğiz" dedi.
'HERKES HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞSUN'
Kuzeninin otomobil kullanamaması nedeniyle motosiklet sepeti formülünü bulduklarını söyleyen Marc Bouzik de herkese hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye etti. Bouzik, "Herkese özellikle engellilere dünyayı keşfetmeyi öneriyorum. Ciddi kazalar, ciddi olaylar sonrasında da umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. François ile başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Kuzenleri Kuşadası'nda ağırlayan Nusret Baykara da, "Aynı kulübün üyesi olduğumuz François ile Marc güzel bir amaç için yola çıktı. Aynı kulübe üye olduğumuz için benimle iletişime geçti. Kendilerini burada ağırladık. Umarım hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşırlar" ifadelerini kullandı.
Kuzenler yolculuk boyunca dağ yollarını tercih ederek, İran, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan güzergahlarıyla Rusya'ya ulaşmayı hedefliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-05-26 14:48:41

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