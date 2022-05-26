Buharkent MYO Ürünlerini ADÜ Çarşı'da sergiledi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde ürünlerini ADÜ Çarşı'da sergiledi.



Sergide, Buharkent MYO Kültür Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Gözde Çetin’in organizatörlüğünde Öğr. Gör. Fatma Gülten İlavlı, Öğr. Gör. Ayşe Nur Alkoç Sayan, Öğr. Gör. Dr. Salim Kaya, Öğr. Gör. Gözde Aslan ve Öğr. Gör. Emre Işıklı’nın dönem içerisinde öğrencilerle birlikte yaptıkları ürünler sergilendi. Etkinlik süresinde çocuk gelişimi öğrencileri, ders çerçevesinde hazırladıkları kostümlerle sergiyi gezmeye gelen konuklara eğlenceli bir şekilde eğitim materyallerini tanıttı.

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