Arya Turistik Tesisleri sezona hazır

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesisler, yeni turizm sezonuna hazır hale getirildi. 2021 turizm sezonu öncesinde bütünüyle yenilenerek modern ve estetik bir yapıya kavuşturulan tesisler, 2022 turizm sezonunda da kalitenin adresi olmayı sürdürecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından benimsenen profesyonel yönetim anlayışı ve mali disiplin ile kısa süre içerisinde finansal yapısı güçlendirilen Arya AŞ., 2022 turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı. 2021 turizm sezonu öncesinde elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları bütünüyle yenilenerek dekore edilen tesisler, yeni sezona eksiksiz başladı.

Kuşadalılara ve kenti ziyaret eden yerli, yabancı turistlere kapılarını açan Arya tesisleri, şık ve estetik görünümleri kadar güler yüzlü uzman personeli tarafından sunulan kaliteli hizmet ile de dikkat çekiyor. Konumları, renkli tasarımları, konforlu oturma alanları ve lezzetli menüleri ile fark oluşturan Arya AŞ, Gazibeğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada ve Sevgi Plajı’nda yer alan tesisleri ile kentin cazibe merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.

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