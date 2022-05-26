KUTO gastronomide Kuşadası’nı öne çıkarıyor

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan tanıtım filmlerine bir yenisi daha eklendi. Kuşadası’nda gastronomiyi anlatan tanıtım filmi, sosyal medya hesaplarında yayınlandığı ilk haftada toplam 300 bine yakın görüntülenme aldı.



"Kuşadası'nda gün doğumundan gün batımına kadar, günün her saati farklı bir lezzet yolculuğudur " konsepti üzerine kurgusu yapılan gastronomi filminde; köy kahvaltıları, yöresel lezzetler, sokak lezzetleri, yöresel pazarlar, Ege otları ve deniz mahsulleri yer aldı. Üç gün süresince, farklı lokasyonlarda 4K kalitesinde yapılan çekimler sırasında, aynı zamanda alınan fotoğraflarla da, kurgulanan video dışında gastronomi konusunda büyük bir fotoğraf arşivi oluşturuldu.



Oluşturulan video ve fotoğraf arşivlerinin tüm üyelerin kullanımına açık olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Günümüzde gastronomi güzel bir turizm pazarı. Kuşadası olarak tarihi ve doğal güzelliklerimizin yanında, gastronomide de zengin bir çeşitliliğe sahibiz. Üç gün süren ve 4K kalitesinde çekilen filmimizde de bu çeşitliliği vurgulayarak, ilçemizde gastronomi turizmini canlandırmayı hedefledik" dedi.



Bugüne kadar 40’a yakın tanıtım filmi hazırlatıldığını, takipçi sayısı 1 milyon 400 bine yaklaşan, sosyal medya sayfalarında yayınlanarak ve yapılan reklamlarla milyonlarca kişiye ulaşıldığını söyleyen Akdoğan; tanıtım filmlerinde farklı konular ve güncellemeler üzerinde çalışıldığını ve tanıtımlara aralıksız olarak devam edeceklerini söyledi.

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