Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Aydın’ın Çine ilçesinde elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.



Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, bu yıl da yuvalarını doldurmaya başladı. Aydın genelinde elektrik direklerine yapılan leylek yuvalarında hareketlilik yaşanırken, Çine ilçesinde de leylekler vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Edinilen bilgiye göre Kargı Mahallesi’nde bulunan yavru bir leylek yuvasından düştü. Yavru leyleğin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Yavrusunun yuvadan düştüğü fark eden anne leylek ise yavrusunun geri getirilmesi için yuvasının başından ayrılmadı. Vatandaşların talebi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru leyleği alarak itfaiye aracının merdiveni ile dikkatlice yuvasına geri bıraktı. Yavru leylek yeniden yuvasına kavuşurken, annesi leylek ise yavrusunu koruma altına aldı. İtfaiye ekiplerinin duyarlı davranışları dolayısıyla mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

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